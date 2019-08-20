Home
>
Economia (BR)
>
Bolsonaro: Caixa baixou em até 40% juros do cheque especial

Bolsonaro: Caixa baixou em até 40% juros do cheque especial

No último dia 31 de julho, a Caixa anunciou cortes nas taxas de juros de suas principais linhas de crédito, tanto para empresas como para pessoas físicas