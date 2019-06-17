Home
Bolsa fecha em queda com cautela antes de decisão sobre Selic

Após oscilar entre leves altas e quedas durante o pregão, o Ibovespa recuou 0,43% nesta segunda-feira (17) e perdeu o patamar de 98 mil pontos