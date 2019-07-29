Home
>
Economia (BR)
>
Banco do Brasil vai mudar atividades em agências no ES e abrir PDV

Banco do Brasil vai mudar atividades em agências no ES e abrir PDV

Três agências pequenas devem ser transformadas em Posto Avançado de Atendimento (PAA) no segundo semestre deste ano

Publicado em 29 de julho de 2019 às 19:01

 - Atualizado há 6 anos

Banco do Brasil anunciou mudanças em suas agências Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (29/7), o Banco do Brasil anunciou que vai realizar uma reorganização institucional em todo o país. Estão previstos nos planos da empresa demissões voluntárias (PDV), transferências e redução no número de agências, inclusive no Estado.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

No Espírito Santo, três agências pequenas serão transformadas em Posto Avançado de Atendimento (PAA) no segundo semestre deste ano. Em todo o país, 49 PAA serão transformados em agências e 333 agências em PAA. O banco ressaltou que não haverá o fechamento de agências.

00:00 /
Banco do Brasil vai mudar atividades em agências no ES e abrir PDV

De acordo com o banco, o cliente não vai sentir a diferença causada por esta mudança. "Trata-se de um ajuste de estrutura que ocorrerá em agências de menor porte. O movimento avalia unidades em todo o País", explicou por nota. 

O PAA é um posto subordinado a uma agência e tem menor complexidade, atuação mais flexível, principalmente pela possibilidade de acionamento ou não de caixa e customização de horário de funcionamento. Ele possui uma estrutura mais enxuta do que a de agências tradicionais.

O Banco do Brasil também foi questionado sobre quais agências serão transformadas em PAA e sobre possíveis desligamentos no Estado. Sobre isso, respondeu que não há como estimar eventuais desligamentos e que a mudança ocorrerá em agências de menor porte.

NO BRASIL

De acordo com fontes da equipe econômica ao jornal O Globo, a estimativa é que essas mudanças no Banco do Brasil afetem entre 2 mil e 3 mil funcionários. Esta previsão inclui remanejamento de pessoas entre as unidades do banco e demissões.

Segundo um comunicado do banco, enviado à imprensa, esse conjunto de medidas busca "reforçar a competitividade da empresa e adequar a capacidade de atendimento às necessidades de cada praça, privilegiando a experiência do cliente".

O Banco do Brasil também vai implantar o Programa Adequação de Quadros (PAQ). Esse plano de demissões voluntárias estará disponível em locais com excesso no quadro a partir da próxima terça-feira (30/7) e vai até o dia 14 de agosto. "Esses funcionários também terão a possibilidade de movimentar-se, com priorização, para vagas existentes em outras unidades", disse no comunicado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais