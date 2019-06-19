Home
Banco Central mantém taxa Selic em 6,5%

Os juros estão no patamar atual desde março de 2018, quando o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC encerrou o ciclo de cortes iniciado em 2016 e colocou a Selic em sua mínima histórica