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Para consulta pública

Banco Central divulga edital com propostas de mudanças no microcrédito

Entre as medidas, estão a inclusão das fintechs no microcrédito e o aumento do valor máximo do empréstimo para R$ 21 mil

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 14:46
Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O Banco Central divulgou, nesta quinta-feira, um edital de consulta pública, que terá duração de 30 dias, com medidas para simplificar a concessão do microcrédito, tendo como foco a população de baixa renda. Entre as modificações propostas estão a atualização da renda bruta anual do público algo de R$ 120 mil para R$ 200 mil; o aumento do valor máximo da operação de R$ 15 mil para R$ 21 mil; e a atualização do limite máximo para o saldo devedor do cliente, de R$ 40 mil para R$ 90 mil.
O edital também propõe a inclusão, no programa, das fintechs  startups que criam inovações na área de serviços financeiros, com processos baseados em tecnologia  e agentes de crédito constituídos como pessoas jurídicas. Outra sugestão é para que o acompanhamento do tomador possa ser de forma não presencial.
- Contas públicas devem fechar o ano com déficit de R$ 148, 17 bilhões
"O objetivo é simplificar os requisitos técnicos para a concessão de microcrédito e ampliar o uso de tecnologias de informação e comunicação no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). Desse modo, reduzem-se os custos administrativos dessa linha de crédito e amplia-se o programa sem perda do foco na população de baixa renda", destacou o BC em nota divulgada na manhã desta quinta-feira.

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