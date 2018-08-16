Banco Central divulga edital com propostas de mudanças no microcrédito

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

O Banco Central divulgou, nesta quinta-feira, um edital de consulta pública, que terá duração de 30 dias, com medidas para simplificar a concessão do microcrédito, tendo como foco a população de baixa renda. Entre as modificações propostas estão a atualização da renda bruta anual do público algo de R$ 120 mil para R$ 200 mil; o aumento do valor máximo da operação de R$ 15 mil para R$ 21 mil; e a atualização do limite máximo para o saldo devedor do cliente, de R$ 40 mil para R$ 90 mil.

O edital também propõe a inclusão, no programa, das fintechs  startups que criam inovações na área de serviços financeiros, com processos baseados em tecnologia  e agentes de crédito constituídos como pessoas jurídicas. Outra sugestão é para que o acompanhamento do tomador possa ser de forma não presencial.