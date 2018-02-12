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A empresa aérea Avianca Brasil confirmou que vai começar a operar no novo Aeroporto de Vitória a partir do dia 1º de abril, quando o terminal deve estar finalizado. E para entrar em funcionamento, a companhia está com vagas de emprego abertas para cinco cargos. Há chances para funções de níveis médio, técnico e superior. A remuneração, no entanto, não foi divulgada.

Your browser does not support the audio element. Avianca começa a operar no Es em Abril e abre vagas

Para os cargos de supervisor de manutenção e mecânico de manutenção, é exigido nível de inglês avançado. Os candidatos das outras funções precisam ter conhecimento intermediário da língua. Algumas profissões também têm como requisito ter experiência em aeroporto. Além de Vitória, a empresa anunciou que vai começar a operar em Belém, no Pará.

Os primeiros voos da companhia no novo Aeroporto de Vitória serão diretos e diários com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As operações serão feitas com o Airbus A320. A empresa informou que as aeronaves chegam a Vitória às 9h35 e às 19h10. Já as partidas da Capital capixaba com destino a Guarulhos serão às 10h15 e às 19h45.

O Estado não contava com operações do grupo Star Alliance desde a saída da TAM (hoje Latam) da companhia. A Avianca é membro desse grupo.

De acordo com a empresa, Vitória é um dos destinos que está no plano de expansão da companhia, que tem o objetivo de agregar resultados ao negócio e benefícios aos clientes. As informações são do site Aeroin e da própria companhia aérea.

A Avianca será a quarta empresa a operar no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Atualmente, Gol, Latam e Azul são as aéreas que têm voos domésticos regulares na Capital. Para uma companhia iniciar atividades em um aeroporto, é necessário ter o aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Obras

As obras do novo Aeroporto de Vitória estão 96% prontas, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O novo terminal de passageiros está em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras, mobiliários e acabamentos.

Vagas

Vagas base Vitória

Supervisor de Manutenção

Nível superior em Engenharia Mêcânica

Mecânico de Aeronaves

Curso técnico em mecânica

Coordenador de Despacho

Ensino superior completo.

Supervisor de Despacho

Ensino superior completo

Agente de Despacho

Ensino médio completo.

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