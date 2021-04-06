Auxílio emergencial: Caixa Tem é bloqueado por troca de telefone

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão oferecer o crédito com garantia do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 e depois trocou o número do telefone celular ou o próprio aparelho utilizado para acessar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem pode ter sido bloqueado do acesso aos novos pagamentos iniciados nesta terça-feira (6).

Para combater fraudes, a Caixa Econômica Federal informou que permite apenas o cadastro de uma conta (um número de CPF) por número de celular e a utilização de uma mesma conta em até dois dispositivos eletrônicos.

Os principais atingidos pelo problema são beneficiários que utilizam diversos chips de linhas pré-pagas e, por isso, possuem seus CPFs vinculados a diversos números de telefone móvel.

Em entrevista transmitida ao vivo pela internet, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que 95% do público que compareceu às agências do banco nesta terça apresentou queixas relacionadas ao bloqueio do Caixa Tem devido a trocas de linhas ou aparelhos telefônicos.

"Talvez esse seja o maior ponto em relação aos bloqueios: nós não permitimos um número grande de números de celular por CPF porque, no ano passado, identificamos isso como a principal fragilidade quanto a potenciais fraudes", disse Guimarães.

O publico que enfrenta esse problema específico precisa ir a uma agência da Caixa, entre 8h e 13h, portando um documento oficial com foto, como o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, e o número do CPF. O telefone de informações da Caixa é o 111.

Existem, porém, diversos outros motivos que podem levar ao bloqueio do auxílio emergencial 2021, sendo que o principal deles é o novo critério de elegibilidade que permite o pagamento do benefício a apenas um membro da família.

No ano passado, até duas pessoas do mesmo núcleo familiar poderiam receber o auxílio.

A Caixa começou a pagar o auxílio emergencial 2021 nesta terça, por meio do aplicativo Caixa Tem, para cerca de 2,4 milhões de beneficiários nascidos em janeiro.

Os valores depositados podem ser utilizados imediatamente para pagamento de contas de consumo (água, luz e telefone, por exemplo) e compras pelo próprio aplicativo, sejam elas feitas de forma presencial em estabelecimentos cadastrados ou pela internet.

O saque em dinheiro nos caixas eletrônicos, agências bancárias e casas lotéricas será liberado cerca de quatro semanas após o depósito na conta digital da Caixa.

VALORES

O auxílio emergencial 2021 será pago em quatro parcelas com valores que variam conforme a composição familiar.

O trabalhador que mora sozinho vai receber parcelas de R$ 150. Se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250, por mês.

No caso de uma mãe que, sozinha, é responsável pelo sustento de um filho menor de 18 anos, o valor das parcelas será de R$ 375.