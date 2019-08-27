Companhias aéreas

As quatro low cost que prometem voos internacionais mais baratos

Conheça quatro empresas que vieram para o Brasil com a proposta de fazer rotas internacionais com preço reduzido

Avião: quatro companhias low cost vieram para o Brasil Crédito: Luísa Torre

Comum na Europa e na Ásia, as companhias aéreas de baixo custo (low cost) começam a chegar no Brasil. Nesta terça-feira (27), a JetSmart conseguiu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para funcionar no país.

Desde o início da cobrança da bagagem, ao todo, quatro empresas vieram para o Brasil com a proposta de fazer rotas internacionais com preço mais barato. Conheça um pouco dessas companhias:

JetSmart

A empresa, de propriedade do fundo norte-americano Índigo Partners, pretende iniciar a operação de rotas internacionais partindo da Argentina e do Chile para o Brasil, informou a Anac.

Norwegian

Começou a operar em março deste ano no Brasil. A empresa oferece quatro voos semanais entre Rio de Janeiro e Londres. Foi a primeira low cost a ter voos para a Europa. A companhia avalia também fazer voos domésticos.

Sky Airlines

Desde novembro de 2018, a companhia chilena iniciou as operações no Brasil com a rota Rio (RJ) a Santiago, no Chile.

Flybondi

Com sede na Argentina, a empresa conseguiu em julho autorização da Anac para operar no Brasil. Serão três voos semanais entre o Rio (Galeão) e Buenos Aires que serão ofertados a partir de outubro.

