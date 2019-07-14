Apesar da crise, construtoras estão otimistas com lançamentos no ES

Publicado em 14 de julho de 2019 às 23:53
- Atualizado há 6 anos
Mesmo com a economia nacional ainda patinando e com o leque de entraves locais encontrados nos municípios, as principais construtoras do Espírito Santo estão mais otimistas neste ano e começam a retomar investimentos. É o que aponta a pesquisa “Previsão de Lançamentos Imobiliários na Região Metropolitana de Vitória 2019”, realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES).
Das 20 empresas pesquisadas, apenas uma informou que não pretende realizar lançamentos em 2019. Mais surpreendente que isso, 90% das empresas informaram que pretendem aumentar a quantidade de lançamentos na Grande Vitória em relação ao volume lançado no ano passado, mesmo diante de um cenário econômico adverso, com burocracia e alta carga tributária. Os resultados de 2019 são os mais otimistas desde o início da pesquisa, há seis anos.
Os lançamentos residenciais novamente vão se concentrar mais em Vila Velha, seguido por Vitória, Serra, Guarapari, Cariacica e Fundão. Viana não apresenta previsão. Mais da metade da quantidade de unidades lançadas serão enquadradas no Programa Minha Casa Minha Vida. Dentre as tipologias residenciais, a de apartamentos com 2 quartos representam cerca de 80% do total.
Na avaliação do diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Schwartz Borges, muito desse otimismo tem a ver com a troca de governo e a sinalização de uma política econômica mais favorável. “Mudou-se para um governo que demonstra ser mais pró-economia, o que vem muito pela figura do Paulo Guedes, e por isso o empresariado acha que será um ano melhor do que foi o ano passado”, analisa.
Ele ressalta, no entanto, que essas boas expectativas se dão em comparação com os anos anteriores, pelo qual o setor passou por uma crise profunda. “Não é um otimismo de euforia. Quando fala que vai aumentar os lançamentos, é comparação com o ano passado que foi muito fraco, baixíssimo. Não é comparando com dez anos atrás, quando o setor estava em alta. Na crise os consumidores seguram os gastos e acabam não comprando imóveis até mesmo pelo medo de perder o emprego. Por isso a construção é tão afetada”.
Apesar da desvalorização dos imóveis em Vila Velha e dos problemas locais, a cidade ainda lidera os lançamentos neste ano justamente pelos entraves em Vitória, que são ainda maiores segundo Eduardo. “Os empresários veem muita dificuldade em Vitória. Como a maior parte dessas empresas atuam nos segmentos de médio e alto padrão, basicamente se constrói em Vitória ou em Vila Velha. Então, a opção acaba sendo Vila Velha. Já as outras cidades não têm tanto essas demandas, e sim há mais concentração de imóveis do Minha Casa Minha Vida”, disse.
