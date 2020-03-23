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Efeito coronavírus

ANP reduz horário de postos de gasolina durante a pandemia

Redução tem relação com a queda da demanda por abastecimento. Avanço da Covid-19 no país tem diminuído a atividade economia e a locomoção

Publicado em 23 de Março de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 10:51
Abastecimento posto de gasolina Crédito: Pixabay
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou nesta segunda-feira, 23, que os revendedores de combustíveis automotivos deverão funcionar, no mínimo, de 7 horas às 19 horas, de segunda-feira a sábado. Qualquer horário inferior deve ser solicitado e autorizado pela ANP.

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A medida é temporária e estará em vigor enquanto durar a pandemia do coronavírus, avisou a agência. Antes da resolução da ANP, que ainda será publicada, o funcionamento dos postos era das 6 horas às 20 horas.
Segundo a ANP, a redução se deve à menor carga horária de trabalho nos postos de abastecimento por causa da queda da demanda provocada pelo coronavírus.

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