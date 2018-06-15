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Grupo de trabalho

ANP e Cade vão buscar aumento da concorrência no setor de combustível

Grupo de trabalho conjunto vai estudar normas para modernizar setor

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 21:33
Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução/Web
Com o objetivo de melhorar a competitividade no setor de combustíveis, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) constituíram um grupo de trabalho para estudar a questão em conjunto no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Segundo a ANP, o Grupo de Trabalho terá como objetivo analisar a estrutura do mercado de combustíveis, avaliar a implementação das medidas propostas pelo Cade para aumentar a competição no setor, com a possibilidade da adoção permanente das medidas regulatórias excepcionais apresentadas pela ANP.
Com a greve dos caminhoneiros, que durante dez dias parou o país, o Cade apresentou várias sugestões para aumentar a concorrência no setor. São as seguintes:
1) Permitir que produtores de álcool vendam diretamente aos postos
2) Repensar a proibição de verticalização do setor de varejo de combustíveis
3) Extinguir a vedação à importação de combustíveis pelas distribuidoras
4) Fornecer informações aos consumidores do nome do revendedor de combustível, de quantos postos o revendedor possui e a quais outras marcas está associado
5) Aprimorar a disponibilidade de informação sobre a comercialização de combustíveis
6) Repensar a substituição tributária do ICMS
7) Repensar a forma de tributação do combustível
8) Permitir postos autosserviços (sem frentistas)
9) Repensar as normas sobre o uso concorrencial do espaço urbano
Segundo a ANP, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias, contados da data da primeira reunião, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os produtos do Grupo de Trabalho deverão ser apresentados à ANP e ao Cade para as devidas providências.

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