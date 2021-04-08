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5º andar

Ala do Ministério da Economia é desocupada após servidor contrair Covid-19

Segundo o Estadão, o funcionário, da área de assuntos parlamentares, não teve contato recente com o ministro Paulo Guedes, que segue cumprindo agenda normalmente

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:37
Ministério da Economia
Ala do 5º andar do Ministério da Economia em Brasília, onde fica o gabinete do ministro Paulo Guedes, precisou ser desocupada. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Uma ala do 5º andar do Ministério da Economia em Brasília, onde fica o gabinete do ministro Paulo Guedes, precisou ser desocupada nesta quinta-feira (08), após um servidor testar positivo para a Covid-19. Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o funcionário, da área de assuntos parlamentares, não teve contato recente com o ministro, que segue cumprindo agenda normalmente.
A agenda de Guedes previa reunião das 14 horas às 15h20 com o presidente Jair Bolsonaro e das 17 horas às 18h30 com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.
Os encontros ocorrem em um dia decisivo para o impasse no Orçamento de 2021, que foi aprovado com maquiagem nas despesas obrigatórias.
Segundo relatos colhidos pela reportagem, a ala do 5º andar que foi desocupada fica separada do gabinete do ministro, situado no outro extremo do corredor. Parte dos servidores já vinha trabalhando de forma remota, mas o restante dos funcionários recebeu a mesma orientação por precaução.
Guedes tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 27 de março, quando começaram a ser imunizadas no Distrito Federal pessoas com 71 anos, como é o caso do ministro. Ele deve receber a segunda dose da vacina no fim deste mês.

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