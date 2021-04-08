Ala do Ministério da Economia é desocupada após servidor contrair Covid-19

Ala do 5º andar do Ministério da Economia em Brasília, onde fica o gabinete do ministro Paulo Guedes, precisou ser desocupada. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A agenda de Guedes previa reunião das 14 horas às 15h20 com o presidente Jair Bolsonaro e das 17 horas às 18h30 com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

Os encontros ocorrem em um dia decisivo para o impasse no Orçamento de 2021, que foi aprovado com maquiagem nas despesas obrigatórias.

Segundo relatos colhidos pela reportagem, a ala do 5º andar que foi desocupada fica separada do gabinete do ministro, situado no outro extremo do corredor. Parte dos servidores já vinha trabalhando de forma remota, mas o restante dos funcionários recebeu a mesma orientação por precaução.