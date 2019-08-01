Até 5 milhões de passageiros

Aeroporto de Vitória é eleito o melhor do país

A liderança é na categoria de terminais com capacidade de receber até 5 milhões de passageiros por ano. Na classificação geral, entre todos os aeroportos do país, o terminal capixaba alcançou o segundo lugar

Publicado em 1 de agosto de 2019

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

O Aeroporto de Vitória foi eleito o melhor terminal aeroportuário do Brasil entre aqueles com capacidade de receber até 5 milhões de passageiros por ano. A Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário, divulgada nesta quinta-feira (1º), foi encomendada pelo Ministério da Infraestrutura durante o segundo trimestre de 2019.

Na classificação geral, entre todos os aeroportos do país, o terminal capixaba alcançou o segundo lugar, subindo duas posições em relação ao último levantamento realizado nos três primeiros meses deste ano. Com pontuação de 4,66, em uma escala onde a nota máxima é 5, o terminal de Vitória também conquistou o primeiro lugar em Satisfação Geral dos Passageiros - principal índice da pesquisa.

O superintendente do Aeroporto de Vitória, Kleyton Peixoto Mendes, destaca que o bom desempenho em relação à percepção do passageiro tem aumentado desde a inauguração do novo terminal, em março de 2018.

“O resultado da pesquisa mostra que a população tem percebido a excelência do serviço aeroportuário prestado pela Infraero. No entanto, mais que ser o primeiro colocado, é preciso manter melhoria contínua”, ressalta.

Considerando a classificação geral dos aeroportos, nos meses de abril, maio e junho, o Eurico de Aguiar Salles ficou entre os três primeiros lugares, em dez dos indicadores avaliados. Além da Satisfação Geral dos Passageiros, o terminal alcançou bons resultados nos quesitos:

- Tempo de fila na inspeção de segurança (4,76);

- Limpeza geral do aeroporto (4,72);

- Disponibilidade de assentos na sala de embarque (4,70);

- Qualidade das instalações de estacionamento de veículos (4,67);

- Limpeza dos sanitários (4,63);

- Disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos (4,62);

- Qualidade na sinalização do aeroporto (4,61);

- Disponibilidade de sanitários (4,53); e

- Disponibilidade de tomadas (4,36).

A Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário foi realizada pela Praxian Consultoria Ltda. e contou com 24.320 entrevistas respondidas por viajantes de voos domésticos e internacionais.

O AEROPORTO

Com capacidade para receber 8,4 milhões de passageiros ao ano, no primeiro semestre de 2019 o Aeroporto de Vitória contabilizou 1,61 milhão entre embarques e desembarques e 21,5 mil aeronaves. Atualmente, quatro companhias aéreas possuem voos regulares a partir do Eurico de Aguiar Salles, interligando os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Brasília, Salvador, Fortaleza e Recife.

RESULTADO GERAL

Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário Crédito: Divulgação/Ministério da Infraestrutura

