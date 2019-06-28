Home
>
Economia (BR)
>
Acordo do Mercosul com União Europeia deve duplicar exportações do ES

Acordo do Mercosul com União Europeia deve duplicar exportações do ES

Café, carne de boi, mamão, soja, frango e peixe são os principais produtos da lista de exportação. Em 2018, Estado exportou US$ 1,5 bi para o mercado europeu