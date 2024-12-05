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Economia (BR)

6 profissões que exigem o conhecimento de Excel avançado

Este software pode auxiliar na rotina de trabalho, facilitando a execução de variadas tarefas

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 dez 2024 às 16:44
O Excel permite análises complexas e automação de tarefas (Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock)
O Excel permite análises complexas e automação de tarefas Crédito: Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock
O Excel é um software  indispensável para quem busca aprimorar processos e aumentar a eficiência no trabalho. Suas funcionalidades vão muito além de tabelas simples, permitindo análises complexas, automação de tarefas e visualizações de dados estratégicos. Profissionais que dominam os recursos avançados dessa ferramenta, como tabelas dinâmicas, macros e fórmulas, se destacam no mercado, contribuindo para decisões corporativas mais rápidas e fundamentadas. 
Abaixo, confira algumas profissões que exigem o conhecimento de Excel avançado!

1. Analista financeiro

O profissional da área utiliza o Excel para criar modelos financeiros , prever cenários econômicos e analisar dados de investimentos. O domínio de tabelas dinâmicas, gráficos e fórmulas complexas é fundamental para gerar relatórios detalhados e apoiar decisões estratégicas.

2. Controlador de custos

Responsável por analisar despesas em projetos, o controlador de custos usa o software para monitorar orçamentos, identificar desvios e propor ajustes. Ferramentas como macros e fórmulas avançadas ajudam a organizar grandes volumes de dados e criar soluções. 

3. Analista de recursos humanos

No RH, o Excel pode ajudar no gerenciamento de folhas de pagamento, banco de horas e análise de desempenho. O uso de funções avançadas permite cruzar informações, criar relatórios personalizados e otimizar processos administrativos com maior precisão. 
Na engenharia de produção, o Excel pode ser usado para mapear KPIs (Imagem: OPOLJA | Shutterstock)
Na engenharia de produção, o Excel pode ser usado para mapear KPIs Crédito: Imagem: OPOLJA | Shutterstock

4. Engenheiro de produção

O profissional da área utiliza o software  para mapear processos, calcular eficiência e monitorar KPIs industriais. Ferramentas como Solver e análise de dados auxiliam na tomada de decisões e na otimização de recursos, aumentando a produtividade das operações. 

5. Especialista em logística

O Excel pode ser usado para gerenciar estoques, rotas planejadas e calcular custos de transporte. O profissional de logística utiliza fórmulas e tabelas dinâmicas para organizar informações e garantir a eficiência no fluxo de mercadorias. 

6. Gestor de projetos

O gestor utiliza a ferramenta para planejar cronogramas, alocar recursos e monitorar o progresso de atividades . O uso de gráficos de ANTT, funções condicionais e macros é essencial para fiscalizar prazos e garantir que os projetos sejam entregues na data e orçamento previstos.

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