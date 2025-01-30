5 principais funções do Excel para organizar as finanças

Funções do Excel facilitam a organização das finanças Crédito: Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

Por meio do Excel, é possível realizar diversas atividades profissionais, pessoais ou escolares. O programa, que pertence à Microsoft, permite que os usuários desenvolvam e formatem diferentes tipos de planilhas, façam análises de gráficos, criem formulários e, é claro, realizem o controle financeiro. Essa última função, inclusive, oferece praticidade e organização à vida financeira. Isso porque é possível não apenas montar uma rotina de lucros e gastos, mas também realizar cálculos um pouco mais avançados.

O Excel possui diversas funções de cálculos financeiros. As principais são: Pagamento (PGTO), Valor Futuro (VF), Valor Presente (VP), TAXA e Número de Períodos (NPER). Essas funções se relacionam entre si; ou seja, para descobrir o resultado de alguma delas, é preciso inserir dados que representem outras funções.

Por exemplo : para descobrir o PGTO, é preciso utilizar informações de outras 4 funções. Isto é, para calcular o quanto uma pessoa deverá depositar mensalmente (PGTO) em uma aplicação, é preciso ter outras informações, como:

A aplicação já contém R$ 10 mil (VP);

O objetivo é adquirir um saldo de R$ 100 mil (VF);

Em um período de 10 anos (NPER);

Com uma renda de juros de 1% ao mês (TAXA).

1. Função Pagamento (PGTO)

De acordo com Antonio Marco Silva, gerente de estratégias do Hospital 22 de Outubro e sócio-diretor da empresa “Rede Par Saúde”, que atua na área de gestão de saúde, a função Pagamento (PGTO) é utilizada para calcular um valor que deverá ser pago ou depositado no futuro, tendo como base uma taxa de juros constante. Segundo ele, o principal benefício dessa função é a possibilidade de fazer um planejamento financeiro a longo prazo.

Por exemplo: o PGTO pode ser usado para calcular o quanto uma pessoa deverá depositar mensalmente em uma aplicação, que já contém R$ 10 mil (VP), com o objetivo de adquirir um saldo de R$ 100 mil (VF) em 10 anos (NPER), com uma renda de juros de 1% ao mês (TAXA).

Como utilizar a função

Coloque todas as informações na tabela do Excel, conforme a imagem. Em seguida, na linha ao lado da descrição da função PGTO, insira a fórmula =PGTO (C2; C3; C4; C5. As letras e os números indicam a posição que os dados estão na planilha.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

Depois, no teclado, clique em “Enter”, e o PGTO aparecerá na mesma linha em que estava a fórmula.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

O sinal de menos significa o desembolso de um dinheiro, ou seja, o quanto pagará mensalmente para atingir o objetivo.

2. Valor Futuro (VF)

O gerente de estratégias explica que a função Valor Futuro (VF) é utilizada para saber qual valor total será pago em uma dívida, ou depositado em uma aplicação, tendo também como base uma taxa de juros. A principal vantagem dessa função é permitir que os usuários tenham uma visão ampla sobre investimentos e retornos financeiros. “É uma função poderosa; poder ver o resultado de uma ação futura, saber quanto terá no futuro se guardar determinado valor hoje ou se depositar mensalmente”, esclarece Marco Antonio Silva.

Por exemplo: o VF serve para calcular o quanto uma pessoa terá em uma aplicação, que já tem R$ 1000 (VP), daqui a 10 anos (NPER), caso ela deposite R$ 100 mensalmente (PGTO), com um retorno de juros de 1% ao mês (TAXA).

Como utilizar a função

Coloque todas as informações na tabela do Excel, conforme a imagem. Na linha ao lado da descrição da função VF, insira a fórmula =VF (C2; C3; C4; C5.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

Para finalizar, clique em “Enter” no teclado, e o VF aparecerá na mesma linha em que estava a fórmula.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

3. Valor Presente (VP)

A função Valor Presente (VP) tem como objetivo oferecer uma visão ampla dos investimentos para os usuários. Segundo Antonio Marco Silva, ela auxilia o usuário a descobrir o quanto terá que guardar ou investir em um período para alcançar um determinado objetivo financeiro, mas, é claro, contando com os juros.

Por exemplo: uma pessoa pretende investir R$ 100 mensalmente em uma aplicação (PGTO) durante 12 meses (NPER), no qual há um retorno de juros de 1% ao mês (TAXA). Quanto ela precisará ter em sua conta neste momento para chegar ao valor de 5 mil reais ao final da aplicação (VF)?

Como utilizar a função

Coloque todas as informações na tabela do Excel, conforme a imagem. Na linha ao lado da descrição da função VP, insira a fórmula =VP (C2; C3; C4; C5.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

Clique em “Enter” no teclado, e o VP aparecerá na mesma linha em que estava a fórmula.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

4. Função Taxa

A Função TAXA, de acordo com Antonio Marco Silva, é utilizada para avaliar o valor dos juros gerados em uma compra, um empréstimo ou uma aplicação. Conforme ele, essa função permite que o usuário tenha uma visão mais ampla para decidir se o valor a ser desembolsado cabe ou não no orçamento.

Por exemplo: uma pessoa fez um empréstimo de R$ 1000 (VP) no banco e irá pagá-lo em 12 parcelas (NPER) de R$ 100 (PGTO). A função taxa, então, irá mostrar os juros que estão embutidos nesse pagamento.

Como utilizar a função

Coloque todas as informações na tabela do Excel, conforme a imagem. Em seguida, na linha ao lado da descrição da função TAXA, insira a fórmula =TAXA (C2; C3; C4.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

Por último, clique em “Enter” no teclado, e a TAXA aparecerá na mesma linha em que estava a fórmula.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

5. Número de Períodos (NPER)

Antonio Marco Silva explica que a função Número de Períodos (NPER) pode ser utilizada para calcular o tempo necessário para pagar uma dívida, fazer depósitos ou realizar saques de uma determinada quantia.

Por exemplo: uma pessoa tem uma aplicação de R$ 1000 (VP) no banco, que rende 1% de juros ao mês (TAXA). Por quantos meses ela terá que depositar R$ 100 reais (PGTO) para atingir o valor de R$ 10 mil (VF)?

Como utilizar a função

Coloque todas as informações na tabela do Excel, conforme a imagem. Em seguida, na linha ao lado da descrição da função NPER, insira a fórmula =NPER (C2; C3; C4; C5.

(Imagem: EdiCase) Crédito:

Por último, clique em “Enter” no teclado, e o NPER aparecerá na mesma linha em que estava a fórmula.