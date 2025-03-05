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Economia (BR)

5 dicas para lidar com a Geração Z no mercado de trabalho

Empresas e gestores devem compreender como atrair, reter e engajar esses profissionais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 mar 2025 às 18:29

Publicado em 05 de Março de 2025 às 18:29

Adaptar-se às expectativas da Geração Z é fundamental para criar um ambiente de trabalho mais dinâmico e inovador (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Adaptar-se às expectativas da Geração Z é fundamental para criar um ambiente de trabalho mais dinâmico e inovador Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Nos últimos anos, a Geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2010) tem transformado o mercado de trabalho com novas expectativas, prioridades e formas de se relacionar com o mundo profissional. Para as empresas e os gestores, entender essas mudanças é essencial para atrair, reter e engajar esses profissionais.
Dado Schneider, especialista nas gerações Z e Alfa, em Cooperação Intergeracional e Futuro do Trabalho, apresenta 5 dicas fundamentais para lidar com a Geração Z de forma eficiente e produtiva. Confira!

1. Seja direto e transparente

A Geração Z valoriza a transparência e espera uma comunicação clara e objetiva. Eles cresceram em um mundo de informação instantânea e não têm paciência para hierarquias rígidas e discursos vagos. Portanto, seja honesto, ofereça feedbacks diretos e explique os motivos por trás das decisões tomadas na empresa.

2. Flexibilidade é essencial

Diferentemente das gerações anteriores, os jovens da Geração Z não enxergam o trabalho apenas como uma obrigação, mas como parte de um estilo de vida. Horários flexíveis e possibilidade de trabalho remoto são altamente valorizados. Empresas que oferecem essa liberdade têm mais chances de atrair e reter esses profissionais.

3. Invista em propósito e valores

Essa geração busca mais do que apenas um salário: eles querem trabalhar em empresas que tenham valores alinhados aos seus e que gerem impacto positivo na sociedade. Negócios que se preocupam com diversidade, sustentabilidade e inovação têm mais chances de conquistar a Geração Z.
A Geração Z valoriza ambientes que oferecem crescimento profissional (Imagem: OPOLJA | Shutterstock)
A Geração Z valoriza ambientes que oferecem crescimento profissional Crédito: Imagem: OPOLJA | Shutterstock

4. Ofereça desenvolvimento contínuo

A Geração Z tem sede de aprendizado e valoriza ambientes que oferecem crescimento profissional. Investir em cursos, treinamentos e mentorias pode ser um diferencial competitivo para manter esses talentos engajados e motivados na empresa.

5. Use tecnologia a seu favor

Nativos digitais, os jovens dessa geração esperam que a tecnologia seja parte integrante do dia a dia no trabalho. Ferramentas ágeis, automação de processos e comunicação digital eficiente são fatores essenciais para um ambiente de trabalho produtivo e atrativo para eles.
Compreender e se adaptar às expectativas da Geração Z é fundamental para criar um ambiente de trabalho mais dinâmico e inovador. Empresas que souberem abraçar essa transformação estarão mais preparadas para o futuro.
Por Fernanda Santos

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