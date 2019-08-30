15 dicas para comprar passagens aéreas mais baratas

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:26
- Atualizado há 6 anos
Na hora de comprar as passagens aéreas para viajar surgem uma dúzia de perguntas. Qual o melhor dia para comprar seu bilhete? É verdade que voos de madrugada são mais barato? Comprando uma passagem por vez sai mais barato? Saiba mais sobre essas e outras dúvidas que te ajudam a viajar pagando menos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o