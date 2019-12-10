Economia brasileira sai do coma, mas quadro ainda inspira cuidados

Consumidores fazendo compras na Black Friday do Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

A economia brasileira ainda está longe de receber alta, mas o país já dá sinais de que, ao menos, está saindo do coma. São pequenas boas notícias aqui e ali que sugerem que o período de estagnação está, finalmente, ficando para trás. O novo fôlego tem ligação com remédios administrados pelo governo federal, especialmente com a agenda reformista de Paulo Guedes, mas deve-se sobretudo ao consumo das famílias, mesmo em um cenário de desemprego alto. É algo a ser comemorado, mas o quadro ainda inspira cuidados.

O bom desempenho foi impulsionado pelo aumento da renda da população, com saques do FGTS e liberação da primeira parcela do 13º salário, aliados à queda da inflação e da taxa de juros. Mais dinheiro na praça e melhores condições de crédito também impactaram positivamente outros mercados, como os de veículos e imóveis. Grande motor da economia brasileira, o agronegócio também superou expectativas e já traça um cenário com 14% de crescimento para o ano que vem, número impensável até bem pouco tempo atrás.

A recuperação mostra uma mudança importante na dinâmica de crescimento do país. O Brasil sempre esteve acostumado a ver o Estado como indutor do crescimento, mas com as torneiras dos gastos públicos fechadas, devido ao desequilíbrio fiscal, desta vez é o investimento do setor privado que alavanca os bons resultados. Os aportes das empresas avançaram 2%, enquanto os do Executivo recuaram 0,4% . É também uma boa notícia, já que sugere maturidade econômica, mas não exime a responsabilidade dos governos em promover medidas que tornem essa recuperação mais isonômica e sustentável.

Os esboços apresentados pelo Planalto para a reforma tributária, por exemplo, ainda não trazem a robustez necessária para destravar investimentos. Simplificam o sistema, o que é louvável, mas não encostam um dedo na redução da carga de impostos, não traduzida em serviços públicos eficientes. Pelo contrário, até o fantasma da CPMF retornou do mundo dos mortos.