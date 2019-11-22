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Crescimento

Guedes: Economia está acelerando e avança mais que o dobro em 2020

Segundo o ministro, o Produto Interno Bruto (PIB) do País crescerá mais que o dobro no ano que vem, dando início a uma dinâmica virtuosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 16:57

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 16:57

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está confiante na retomada do crescimento Crédito: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou nesta sexta-feira que as medidas da equipe econômica estão na direção certa, o que já se reflete numa aceleração no ritmo de crescimento da economia.
"Não se remove o que foi feito em 40 anos em alguns meses. Mas está havendo um programa de reformas que está sendo implementado", afirmou Guedes, durante discurso no Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio.

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Segundo ele, o Produto Interno Bruto (PIB) do País crescerá mais que o dobro no ano que vem, dando início a uma dinâmica virtuosa, que ajuda a deflagrar o investimento de longo prazo, junto com a queda nos juros.
"Eu mesmo tinha dúvidas de quão rápido a coisa podia acontecer, e está relativamente no prazo esperado", acrescentou.

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"Na margem (série com ajuste sazonal), (a economia) já está acelerando, a gente já chega ao final do ano crescendo bem acima de 1%. Em setembro sobre setembro do ano passado, já está 2% e pouco. Para o ano que vem, a gente já está relativamente seguro de que ela já cresce mais que o dobro que cresceu este ano", afirmou o ministro.
Na semana passada, o Banco Central informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) registrou alta de 0,91% no acumulado do terceiro trimestre do ano, na comparação com o segundo trimestre, pela série com ajuste sazonal. No terceiro trimestre em relação ao mesmo trimestre de 2018, a economia cresceu 0,99%. Na comparação entre os meses de setembro de 2019 e setembro de 2018, houve elevação de 2,11%.

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