Lucro de bancos mostra por que investir na Bolsa pode ser vantajoso

Em fevereiro e março ocorre a chamada temporada de resultados do 4º trimestre de 2021, onde as empresas listadas em bolsa divulgam seus balanços. Essa temporada de resultados pode ser determinante para a reprecificação das ações brasileiras, que foram extremamente penalizadas ao longo do segundo semestre de 2021, muito por conta de aumento da percepção do risco Brasil, na esteira de uma inflação que surpreendeu para cima e pouca visão em relação à ancoragem fiscal.

Apesar da queda de preço, o mercado acredita que a perspectiva de lucro das empresas em si segue saudável. Até aqui, essa teoria tem se mostrado verdadeira. A maioria das empresas que reportou resultado até agora, surpreendeu positivamente. Com destaque para Banco do Brasil e Itaú.

Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No caso do Banco do Brasil , o lucro líquido de R$ 5,9 bilhões foi 60% superior ao reportado no mesmo período do ano passado – o mercado esperava algo em torno de R$ 4,8 bi. Além disso, o banco divulgou que irá distribuir dividendos e juros para seus acionistas.

No caso do Itaú, a empresa reportou um lucro de aproximadamente R$ 7,2 bilhões, 33% acima do mesmo período do ano anterior.

Os resultados surpreendentes trouxeram à tona uma discussão que ronda o mercado nos últimos anos. Os grandes bancos estão fadados a serem “engolidos” pelos bancos digitais?

Os resultados de Itaú e Banco do Brasil mostraram que os ditos “bancões” continuam fortes e capazes de se adaptar, mesmo que não na mesma velocidade dos bancos digitais, à nova realidade dos seus clientes.