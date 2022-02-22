Conheça mais sobre o financiamento imobiliário e evite surpresas desagradáveis

01

Taxa de juros

As taxas variam de banco para banco e é prática de mercado oferecer taxas mais atrativas de acordo com a reciprocidade do cliente. Ou seja, se você mantém seu relacionamento financeiro com o banco, recebe seu salário, utiliza o cartão de crédito, mantém sua reserva de emergência ou possui seguro, por exemplo, ele pode te oferecer melhores taxas de juros. Fique atento e utilize isso a seu favor!

02

Avaliação do imóvel

Antes de conceder o financiamento, o banco realiza a avaliação do imóvel que será financiado para verificar as condições do imóvel e estimar o seu valor, com base no preço de mercado. O banco utiliza o valor obtido na avaliação para conceder o financiamento, e não o valor negociado entre vendedor e comprador.

03

Seguro habitacional

É um seguro obrigatório, cobrado juntamente com as parcelas do financiamento e que garante a quitação da dívida, em caso de morte ou invalidez dos compradores. No processo do crédito imobiliário também é feito o seguro do imóvel, visando assegurar o imóvel em casos de desastres, como incêndio, por exemplo, pois nesse tipo de financiamento o próprio imóvel é a garantia da operação financeira.

04

Despesas cartorárias e ITBI

Esses custos referem-se à emissão de certidões do imóvel pelos cartórios e ao imposto municipal cobrado sempre que há transferência da titularidade de um imóvel, respectivamente. São despesas que devem ser previstas na aquisição de qualquer imóvel, seja ele financiado ou não, mas que podem ser incluídas no financiamento, caso opte por essa modalidade.

05

Utilização do FGTS

Se você trabalha com carteira assinada, você pode optar por utilizar o FGTS para ajudar a quitar seu imóvel. Ele pode ser utilizado no momento da compra, reduzindo o valor do financiamento, ou, ainda, em aportes durante o período do financiamento. Se você tiver interesse em utilizá-lo, é importante buscar orientações, pois existem regras específicas para a utilização desse recurso.

06

Composição de renda