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Sonho da casa própria

Conheça mais sobre o financiamento imobiliário e evite surpresas desagradáveis

Na hora de comprar um imóvel, saiba como obter taxas diferenciadas e sobre outros custos envolvidos que precisam fazer parte do seu planejamento

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 09:27

Públicado em 

22 fev 2022 às 09:27
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Se você está planejando comprar um imóvel, já deve saber que o financiamento imobiliário pode ser uma boa alternativa para você conseguir realizar o sonho da casa própria. Muito se fala sobre as taxas de juros do financiamento, entretanto, também há outras questões relevantes que você precisa saber para não ser pego de surpresa.
Em geral, a aquisição de um imóvel envolve um investimento financeiro relevante e o crédito imobiliário permite o financiamento da maior parte do valor necessário. O crédito liberado nessa modalidade tem como destinação específica a aquisição do bem e é importante que esse compromisso financeiro seja bem planejado, por se tratar de um contrato de longo prazo.
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Crédito imobiliário permite o financiamento da maior parte do valor necessário para compra do imóvel Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
Após a escolha do imóvel, o próximo passo é pesquisar as taxas oferecidas pelos bancos e simular as condições de financiamento para encontrar a melhor alternativa. É importante analisar, além da taxa de juros propriamente dita, os encargos, a quantidade de parcelas e o valor mensal da prestação, que deve ser compatível com o seu planejamento financeiro e não ultrapassar um terço do seu salário.

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Além disso, também é fundamental prever despesas como avaliação do imóvel e seguro habitacional, além de despesas cartorárias e imposto de transmissão de bens (ITBI). Tudo isso precisa entrar na conta!
Conheça os principais pontos que podem te ajudar no planejamento e na tomada de decisão ao buscar um financiamento imobiliário:

01

Taxa de juros

As taxas variam de banco para banco e é prática de mercado oferecer taxas mais atrativas de acordo com a reciprocidade do cliente. Ou seja, se você mantém seu relacionamento financeiro com o banco, recebe seu salário, utiliza o cartão de crédito, mantém sua reserva de emergência ou possui seguro, por exemplo, ele pode te oferecer melhores taxas de juros. Fique atento e utilize isso a seu favor!

02

Avaliação do imóvel

Antes de conceder o financiamento, o banco realiza a avaliação do imóvel que será financiado para verificar as condições do imóvel e estimar o seu valor, com base no preço de mercado. O banco utiliza o valor obtido na avaliação para conceder o financiamento, e não o valor negociado entre vendedor e comprador.

03

Seguro habitacional

É um seguro obrigatório, cobrado juntamente com as parcelas do financiamento e que garante a quitação da dívida, em caso de morte ou invalidez dos compradores. No processo do crédito imobiliário também é feito o seguro do imóvel, visando assegurar o imóvel em casos de desastres, como incêndio, por exemplo, pois nesse tipo de financiamento o próprio imóvel é a garantia da operação financeira.

04

Despesas cartorárias e ITBI

Esses custos referem-se à emissão de certidões do imóvel pelos cartórios e ao imposto municipal cobrado sempre que há transferência da titularidade de um imóvel, respectivamente. São despesas que devem ser previstas na aquisição de qualquer imóvel, seja ele financiado ou não, mas que podem ser incluídas no financiamento, caso opte por essa modalidade.

05

Utilização do FGTS

Se você trabalha com carteira assinada, você pode optar por utilizar o FGTS para ajudar a quitar seu imóvel. Ele pode ser utilizado no momento da compra, reduzindo o valor do financiamento, ou, ainda, em aportes durante o período do financiamento. Se você tiver interesse em utilizá-lo, é importante buscar orientações, pois existem regras específicas para a utilização desse recurso.

06

Composição de renda

No caso de compra de imóvel em conjunto com outras pessoas, as rendas de todos os compradores são somadas para a análise de capacidade de pagamento feita pelo banco, o que aumenta as chances do valor da parcela caber nos 30% da renda dos compradores. Com isso, o sonho de ter um imóvel pode ser planejado e realizado em conjunto com seu companheiro, cônjuge, irmãos, pais ou amigos, por exemplo.
Com o planejamento financeiro pronto e a decisão tomada, é só procurar o banco para iniciar a formalização do processo. Nessa etapa será necessário fornecer cópias de documentos pessoais e do imóvel, e saiba que todas as exigências desse tipo de financiamento garantem segurança jurídica na aquisição do seu imóvel.
Lembre-se sempre de que essa é uma decisão que precisa ser planejada para caber no seu bolso. Coloque essas dicas em prática e considere o financiamento imobiliário como um aliado na realização do sonho da casa própria.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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