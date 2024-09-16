Bet é investimento? Veja riscos e se aposta faz seu dinheiro render

R$ 24 bilhões foram “perdidos” por brasileiros em apostas nos últimos 12 meses, segundo o Itaú Crédito: Joédson Alves | Agência Brasil

Investimento, por definição, significa alocar recursos com o objetivo de retorno ou lucro. Sempre que investimos, estamos destinando parte do que recebemos pelo nosso trabalho esperando obter um valor maior no futuro.

A pergunta que todos precisam se fazer é: por que alguns investimentos oferecem mais retorno do que outros?

O tempo está relacionado ao período em que o capital ficará aplicado. Por exemplo, em um CDB, ao emprestarmos dinheiro para um banco, esperamos receber o valor emprestado mais um acréscimo referente ao tempo em que o dinheiro ficou emprestado. Esse acréscimo é conhecido como juros. Em geral, quanto maior o prazo desse empréstimo, maior deverá ser o retorno.

E quanto ao risco? Em condições normais, quanto maior o risco, maior deverá ser o seu retorno. Bancos menores precisam pagar taxas mais atrativas do que bancos maiores exatamente por envolver mais incertezas.

“Não existe dinheiro grátis.” Somos bombardeados de ofertas, promessas e desejos que parecem únicos quando se fala de dinheiro. Isso desperta vários vieses cognitivos, incluindo o de ilusão de controle: achamos que podemos controlar tudo à nossa volta, até mesmo acreditando que vamos ganhar da “casa”.

As apostas esportivas, mais conhecidas como bets, se tornaram uma febre no Brasil. Em nossa cultura calorosa, nos exaltamos quando torcemos por um time, especialmente quando está valendo dinheiro. O grande problema é que a maioria das pessoas que aposta acaba perdendo e isso é pouco discutido. De acordo com o último estudo feito pelo Itaú, R$ 24 bilhões foram “perdidos” por brasileiros em apostas nos últimos 12 meses.

As apostas podem até ser consideradas investimentos, pois esperamos um retorno futuro sobre uma alocação que fazemos. A grande questão é que o retorno esperado de uma aposta justa é zero. As casas de apostas contam com bases de dados e estatísticas muito mais precisas do que nossos achismos. Os retornos oferecidos, conhecidos como odds, seriam "justos" em um cenário onde as casas de apostas não cobrassem comissão, o que não é verdade.

Na prática, sempre que você aposta, seu retorno esperado é negativo. É claro que podem existir estratégias vencedoras, mas as casas tendem a se ajustar para eliminá-las.

Portanto, se você decidir apostar, lembre-se de que a tendência é perder. E caso tenha uma estratégia que considere vencedora, lembre-se que probabilidade não é sinônimo de realidade; mesmo com um valor esperado positivo em uma aposta, você pode perder. É possível jogar um dado 30 vezes e ainda sim não cair o número 3. Por isso, ajuste o tamanho das apostas para que você aguente a variância, ou seja, os desvios do que é previsto.