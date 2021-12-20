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Por que a Selic estava baixa e agora está alta? Como isso afeta a renda fixa?

O aumento da inflação também é um ponto importante. Apesar de comprometer a renda das famílias e de frear o crescimento econômico, pode trazer oportunidade de investimento em algumas classes de ativos

Públicado em 

20 dez 2021 às 18:45
Flávio Mattedi

Colunista

Flávio Mattedi

A pandemia gerada pela Covid-19, a dificuldade do Brasil em aprovar as reformas estruturais que permitiriam maior ganho de produtividade, assim como a difícil interlocução com as lideranças políticas dos outros países contribuíram para que o Brasil se tornasse o terceiro colocado (10,74%) em um ranking de maior inflação acumulada em 12 meses (até novembro, 2021), ficando atrás apenas de Argentina (49,87%) e Turquia (19,89%).

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O problema da inflação elevada forçou o Banco Central (BC) a elevar os juros domésticos de maneira rápida e significativa como forma de conter o galope inflacionário. Atualmente, a Selic atingiu o patamar de 9,25% ao ano.
O aumento da inflação é ruim na medida em que compromete a renda das famílias, assim como freia o crescimento econômico. Por outro lado, para as pessoas poupadoras torna-se oportunidade de investimento em algumas classes de ativos.
Ilustração de dinheiro
É importante escolher a melhor aplicação agora com a Selic alta Crédito: Pixabay
Posso citar as ações, os fundos imobiliários e os ativos de renda fixa como alternativas atrativas nesse momento em que os juros subiram e os preços dos ativos negociados na bolsa caíram. Vamos nos ater à renda fixa nesse texto.
Nesse patamar de juros (9,25% ao ano) e com perspectiva de atingir 11,25% ao ano, as alternativas de renda fixa ficaram muito atraentes. É possível encontrar ativos prefixados com garantia e rentabilidade de aproximadamente 13% ao ano, assim como investimentos com remuneração de IPCA + 5% ao ano.

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Importante ressaltar a importância do investidor encaixar essas alternativas em seu planejamento financeiro, uma vez que normalmente as alternativas de investimentos mais rentáveis tem prazos de vencimentos um pouco mais longos.
Para o investidor tradicional e que ainda prefere a tradicional poupança, vale atentar para os ativos pós fixados como LFTs, CDBs e fundos DI (com taxas de administração baixas) como alternativas mais rentáveis e tão seguras quanto a poupança. Sem contar ainda que a capitalização desses ativos é diária, enquanto a poupança só capitaliza o investimento ao completar 30 dias.
Até a próxima!

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Flávio Mattedi

Graduado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com pós-graduação em Gestão Financeira pela FGV/Mmurad. Agente de Investimentos autorizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sócio da Valor Investimentos.

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