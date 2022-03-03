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O impacto da guerra na inflação brasileira e a defesa da renda fixa

Ainda que fisicamente distante dos bombardeios, o Brasil tende a ser economicamente impactado pela situação de guerra entre Rússia e Ucrânia. Combustíveis são os componentes de maior peso do nosso principal índice de inflação (IPCA)

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:40

Públicado em 

03 mar 2022 às 10:40
Fl�vio Mattedi

Colunista

Fl�vio Mattedi

Ainda que fisicamente distante dos bombardeios, o Brasil tende a ser economicamente impactado pela situação de guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito pode pesar, sobretudo, no bolso dos brasileiros, justamente em um momento de inflação elevada no país e juros na casa de dois dígitos.
Vale lembrar que os combustíveis são os componentes de maior peso do nosso principal índice de inflação (IPCA) e o petróleo precifica de imediato o conflito, chegando ao maior patamar em sete anos com as primeiras notícias de conflito armado.
O movimento no preço da commodity ocorre, porque a Rússia é grande exportadora de petróleo e fornece boa parte do gás natural que sustenta a matriz energética da Europa Ocidental. Sendo assim, qualquer conflito que envolva o país e a região pode impactar a oferta, fazendo os preços dispararem.
Barril de petróleo
Barril de petróleo Crédito: PhonlamaiPhoto / iStock

Renda Fixa

Em tempo, um pequeno overview da renda fixa. Em geral, ativos indexados à inflação podem ser boas proteções na carteira, tanto ao cenário de maior volatilidade, quanto de alta dos preços. Um exemplo disso, pode ser os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) curtos, de bancos médios, com rating AAA, prazos entre um ou dois anos, podendo ser boas opções que pagam IPCA + 6% ou +7%.

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Outra opção interessante também são os títulos públicos IPCA+ (antigas NTN-Bs), com prazo até 2035, bem como o título Tesouro Selic que acompanha a taxa básica de juros.
Por fim, as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) pós-fixadas ou indexadas à inflação que paguem o IPCA mais um cupom de 6% são ativos que podemos considerar para a defesa da carteira face aos tanques russos.

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