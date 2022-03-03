O impacto da guerra na inflação brasileira e a defesa da renda fixa

Ainda que fisicamente distante dos bombardeios, o Brasil tende a ser economicamente impactado pela situação de guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito pode pesar, sobretudo, no bolso dos brasileiros, justamente em um momento de inflação elevada no país e juros na casa de dois dígitos.
Vale lembrar que os combustíveis são os componentes de maior peso do nosso principal índice de inflação (IPCA) e o petróleo precifica de imediato o conflito, chegando ao maior patamar em sete anos com as primeiras notícias de conflito armado.
O movimento no preço da commodity ocorre, porque a Rússia é grande exportadora de petróleo e fornece boa parte do gás natural que sustenta a matriz energética da Europa Ocidental. Sendo assim, qualquer conflito que envolva o país e a região pode impactar a oferta, fazendo os preços dispararem.
Renda Fixa
Em tempo, um pequeno overview da renda fixa. Em geral, ativos indexados à inflação podem ser boas proteções na carteira, tanto ao cenário de maior volatilidade, quanto de alta dos preços. Um exemplo disso, pode ser os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) curtos, de bancos médios, com rating AAA, prazos entre um ou dois anos, podendo ser boas opções que pagam IPCA + 6% ou +7%.
Outra opção interessante também são os títulos públicos IPCA+ (antigas NTN-Bs), com prazo até 2035, bem como o título Tesouro Selic que acompanha a taxa básica de juros.
Por fim, as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) pós-fixadas ou indexadas à inflação que paguem o IPCA mais um cupom de 6% são ativos que podemos considerar para a defesa da carteira face aos tanques russos.