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Carol Campos

Meta de ano novo: dinheiro na conta para novas despesas e investimentos

Propósito é virar o ano com saldo positivo para pagar os débitos dos primeiros meses, aumentar a reserva de emergência e até partir para investimentos diversificados

Públicado em 

15 dez 2023 às 11:38
Carol Campos

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Carol Campos

A palavra saldo tem vários usos, principalmente na contabilidade. É usada até de forma genérica: “E aí? Qual foi o saldo da reunião?”, como se fosse “Qual foi o resultado da reunião? Positivo? Negativo? Bom? Ruim?”. Podemos, ainda, levar para o esporte e analisar as probabilidades dos times com os cálculos das rodadas e do saldo de gols.
Hoje, vamos trabalhar mais o lado financeiro e de forma bem positiva, considerando o saldo como o excedente da receita sobre a despesa.
Manter uma reserva financeira é importante para garantir maior estabilidade no futuro
Manter uma reserva financeira é importante para garantir maior estabilidade no futuro Crédito: Reprodução: Freepik
A partir dessa definição, pensaremos que nosso saldo foi positivo, porque a receita foi maior do que a despesa. Dessa premissa, partiremos da hipótese que todos conseguimos gastar menos do que fazemos de receitas. Temos o saldo e sabemos que foi positivo. E agora?
Nesse momento, é hora de quantificar. O saldo ficou positivo em R$ 1.000; R$ 10 mil; R$ 20 mil, R$ 100 mil… O que foi feito com o saldo? Foi investido no CDB, no Tesouro Direto Selic, em um bom Fundo DI? Ou ficou parado na conta corrente?
Se foi investido, ele poderá ser mantido no investimento em 2024 ou terá que ser usado? Se seu saldo positivo foi de R$ 1.000 e o seu IPTU mais o IPVA, no início do ano, ficarão em R$ 4 mil, não dará para pagar; a não ser que seu salário supra essa despesa.

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Portanto, o saldo positivo no final de um ano merece ser aplaudido, mas necessita sempre de uma correção — um ajuste fino ou um maior ajuste, a depender de cada pessoa. O propósito é virar o ano com saldo positivo para pagar as despesas de início de ano à vista com desconto e ainda aumentar a reserva de emergência + reserva de oportunidade e, até, partir para investimentos mais diversificados.
Agora, voltando ao exemplo anterior. Suponha que seu saldo foi de R$ 10 mil; seu IPTU, IPVA, materiais escolares, renovação de seguro de carro e viagem de ano novo ficarão por R$ 7 mil. Então, seu saldo será de R$ 3 mil ao final das futuras despesas.
A rota agora é seguir em frente, no mesmo sentido, aumentando a velocidade. Você terá como meta final de 2024 chegar com os R$ 3 mil mais R$ 11 mil (não mais R$ 10 mi). Por que isso? Para criar o efeito escalonar dos sonhos e dos planos e para sempre ultrapassar o índice de inflação oficial (IPCA). Haverá a correção dos valores investidos, provavelmente pelo DI, mas é preciso aumentar o investimento também. O capital.

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Entretanto, tudo que foi exposto é hipotético. A maioria dos brasileiros está endividada. Positivamos a situação para que a palavra saldo caia na mente como uma semente que, com certeza, irá germinar. É assim que devemos agir, positivamente. É possível! Se o leitor estiver na ponta das dívidas, procure ajuda dos órgãos oficiais e vá em frente. Não pare! Avance sem cessar! Depois de quebrar o início das ondas do mar, a tendência é a calmaria.
Ao final de tudo, é isso: nós, dos meios de comunicação e profissionais de finanças, desejamos que você aprecie a vida. Ela terá dificuldades, dias mais agitados, maré alta, maré baixa. Mas o intuito de comunicar, educar, edificar é um só: você não está sozinho! Sempre haverá informação de qualidade a ser dada, exemplos de superação para se inspirar e muito desejo de boa sorte! A sorte que você planta!

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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