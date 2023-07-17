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Startup proporciona experiências para amantes de vinho

“Em Busca do Vinho” participou do Fest Gastronomia para apresentar o nível dos produtos comercializados pela plataforma
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 jul 2023 às 18:04

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 18:04

Em Busca do Vinho
A “Em Busca do Vinho” montou um estande no Fest Gastronomia para compra dos produtos que são comercializados no site e aplicativo  Crédito: Daniel Pimenta
Além dos deliciosos pratos preparados com muita técnica, a gastronomia também se refere às bebidas que podem acompanhar essas refeições. O que inclui, por exemplo, um bom e delicioso vinho. Por isso, a “Em Busca do Vinho”, uma plataforma de financiamento coletivo de nicho, proporciona experiências diferenciadas para aqueles que são apaixonados por rótulos exclusivos.
Uma ação recente que pode ser um exemplo do trabalho que vem sendo feito pela empresa foi a participação no Fest Gastronomia. A “Em Busca do Vinho” montou um estande para compra dos produtos que são comercializados no site e aplicativo, além de ter um carrinho móvel e até um fusca com vinhos em exposição.
Tudo isso com o objetivo de promover “o nível dos produtos que a Em Busca do Vinho trabalha e falar um pouco mais da plataforma”, conforme explica o sommelier e um dos fundadores da empresa, Pablo Oliveira.
Em Busca do Vinho
Uma ação recente que pode ser um exemplo do trabalho que vem sendo feito pela empresa foi a participação no Fest Gastronomia. Crédito: Daniel Pimenta
Isso porque a comercialização no evento foi uma exceção, já que a Em Busca do Vinho é acessada por meio digitais. Mas, de acordo com Pablo, o feedback positivo foi um ponto alto da iniciativa.
“Muita gente comprava uma taça e acabava voltando para comprar mais uma ou duas. Ou seja, um sinal de que os nossos produtos tiveram uma boa aceitação. É muito gratificante esse resultado porque estamos falando de um evento que foi um sucesso e a troca de energia foi muito positiva durante todos os dias de festival”, destaca Pablo Oliveira.
O sommelier detalha que a empresa trabalha com campanhas de financiamento coletivo em que é estabelecido um prazo e uma meta de garrafas a fim de reduzir os custos de entrega. Caso a meta seja alcançada antes do prazo, quem participou do financiamento recebe os vinhos antes da data firmada. Do contrário, as garrafas são entregues a partir do período previamente combinado.
Os produtos, inclusive, são o grande diferencial. Diferente dos e-commerces comuns, a “Em Busca do Vinho” se define como uma plataforma de financiamento coletivo de nicho que foca em oferecer experiências exclusivas para quem gosta da bebida.
Junto de sua equipe formada por sommeliers reconhecidos internacionalmente, Pablo Oliveira faz uma pesquisa de vinícolas e rótulos exclusivos ao redor do mundo para oferecer um produto carregado de história e tradição na produção.
Além de agregar valor às garrafas, isso também constrói uma experiência diferenciada que se distancia dos rótulos comercializados em supermercados ou e-commerces tradicionais.
“Também nos dispomos a fazer o lançamento ou pré-lançamento para importadoras e vinícolas nacionais de rótulos que vão para o mercado depois de alguns meses. Assim, o nosso cliente também tem a oportunidade de receber em primeira mão garrafas com um preço mais acessível”, pontua o sommelier.
Em Busca do Vinho
A “Em Busca do Vinho” foca em campanhas de financiamento coletivo para comercialização de rótulos de vinhos exclusivos no mercado brasileiro. Crédito: Daniel Pimenta

Conheça a plataforma

A “Em Busca do Vinho” é uma solução nascida em terras capixabas que foca em campanhas de financiamento coletivo para comercialização de rótulos de vinhos exclusivos no mercado brasileiro.
Atualmente, a empresa participa de um programa de um programa de incentivo à inovação, o Tecnova II, uma iniciativa conjunta do Governo Federal e do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
Acesse a plataforma.

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