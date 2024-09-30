Investir em energia solar pode gerar retorno de até 30% ao ano

Que o Brasil tem se tornado uma potência em energia solar, isso já é um fato. Afinal, a energia elétrica gerada por painéis fotovoltaicos no país já corresponde a 19,5% da matriz elétrica do país, com um total de 46 gigawatts instalados, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar).
No entanto, a geração de energia solar pode representar uma forma de investimento, segundo afirma o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio. A rentabilidade pode chegar a 30% ao ano, maior do que muitos investimentos tradicionais como o Tesouro Selic 2029 (9,3% ao ano de rentabilidade bruta) e o Tesouro IPCA+ 2029 (10,24% ao ano de rentabilidade bruta).
“Esse tipo de usina é adequado para quem deseja investir o seu dinheiro. O rendimento ao mês seria de, aproximadamente, 2,7% sobre o capital investido, rendendo, em média, 30% ao ano. Qualquer pessoa que tenha um capital parado pode fazer uso desse tipo de investimento”, explica.
R$ 7 mil
DE RECEITA LÍQUIDA POR MÊS COM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Segundo Allazio, o valor mínimo de investimento recomendado pela VP Solar é de R$ 300 mil, para uma usina que gere, em média, 13,5 mil kilowatts/hora mensais, que corresponde a uma receita líquida de R$ 7 mil a R$ 7,5 mil por mês. Mas nada impede, de acordo com ele, que seja investido um valor menor.
“O ganho que a pessoa pode ter com esse tipo de usina é o mesmo e o retorno financeiro desse dinheiro a gente considera que é pago de 36 a 40 meses”, avalia.
Como funciona a usina de investimento?
Uma usina de investimento é basicamente uma usina de energia solar com painéis fotovoltaicos. A diferença aqui é que, em vez de ser para gerar eletricidade apenas para uma residência, essa energia gerada pode ser distribuída onde houver as linhas da concessionária de energia elétrica que atua no Espírito Santo, por exemplo.
“É um tipo de venda por assinatura para o consumidor final, vendida 10% a 15% mais barata do que a convencional. A distribuição é feita no Estado todo se ele colocar na rede das concessionárias convencionais de energia elétrica que atuam no Espírito Santo”, explica.
Para esse tipo de investimento a VP Solar administra desde a execução da obra até a venda da energia ao consumidor final. O prazo de instalação leva de 170 a 180 dias. O sócio-proprietário da VP Solar recomenda que seja reservada uma área de, pelo menos, 1,5 mil metros quadrados e que não seja em áreas em que o terreno é mais valorizado, para fazer valer o retorno do investimento.
“A gente recomenda, por exemplo, fazer no interior, no próprio sítio do cliente, pois a maioria de quem quer investir já tem um local específico. Além de ter o dinheiro e o terreno, é preciso que passe no local uma rede trifásica para viabilizar essa usina”’, acrescenta.
Ele também conta que é possível, no futuro, aumentar a capacidade da usina de acordo com a demanda. “O futuro é a energia solar. Para os próximos 10 anos, essa demanda deve aumentar de 80% a 90%. Então, quem chegar primeiro vai colher os frutos desse investimento”, aconselha.
Saiba mais
Usina de investimento
- O que é: uma usina de energia solar em que a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos é vendida para terceiros em sistema de assinatura.
- Quem pode investir: pessoas físicas e jurídicas.
- Qual o valor mínimo: não há um valor mínimo para esse tipo de investimento, mas a VP Solar recomenda uma usina com geração média mensal de 13,5 mil kW/h por mês. Isso corresponde a um investimento de R$ 300 mil. Mas é possível investir valores menores. O retorno sobre o investimento é pago em até quatro anos.
- Qual o retorno: rendimento mensal de aproximadamente 2,7% sobre o capital investido, rendendo, em média, 30% ao ano, com uma receita líquida de aproximadamente R$ 7,2 mil.
- Como é comercializada a energia: a energia é comercializada para o consumidor final por meio de assinatura em qualquer parte do Espírito Santo que faça parte da linha da concessionária de energia elétrica que atua no Estado. para o consumidor, esse valor é interessante, pois chega com uma diferença de 10% a 15% a menos do que é pago pela energia elétrica convencional.
- O que precisa: o recomendado pela VP Solar é que seja um terreno de 1,5 mil metros quadrados em áreas de baixa valorização imobiliária. A obra dura em torno de 5 meses.
Sobre a VP Solar:
A empresa já conta com vários projetos fechados, com usinas já em funcionamento e outras em fase de instalação e montagem. Também é adepta a linhas de financiamento para o produtor rural como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame).
- Site: www.vpsolar.com.br
- Contato: (27) 99847-0736
- Instagram: @vpsolarbrasil