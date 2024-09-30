Investir em energia solar pode gerar retorno de até 30% ao ano

Uma usina de investimento é basicamente uma usina de energia solar com painéis fotovoltaicos Crédito: VP Solar/Divulgação

Que o Brasil tem se tornado uma potência em energia solar , isso já é um fato. Afinal, a energia elétrica gerada por painéis fotovoltaicos no país já corresponde a 19,5% da matriz elétrica do país, com um total de 46 gigawatts instalados, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar).

No entanto, a geração de energia solar pode representar uma forma de investimento, segundo afirma o sócio-proprietário da VP Solar , Vinícius Allazio. A rentabilidade pode chegar a 30% ao ano, maior do que muitos investimentos tradicionais como o Tesouro Selic 2029 (9,3% ao ano de rentabilidade bruta) e o Tesouro IPCA+ 2029 (10,24% ao ano de rentabilidade bruta).

“Esse tipo de usina é adequado para quem deseja investir o seu dinheiro. O rendimento ao mês seria de, aproximadamente, 2,7% sobre o capital investido, rendendo, em média, 30% ao ano. Qualquer pessoa que tenha um capital parado pode fazer uso desse tipo de investimento”, explica.

R$ 7 mil DE RECEITA LÍQUIDA POR MÊS COM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Segundo Allazio, o valor mínimo de investimento recomendado pela VP Solar é de R$ 300 mil, para uma usina que gere, em média, 13,5 mil kilowatts/hora mensais, que corresponde a uma receita líquida de R$ 7 mil a R$ 7,5 mil por mês. Mas nada impede, de acordo com ele, que seja investido um valor menor.

“O ganho que a pessoa pode ter com esse tipo de usina é o mesmo e o retorno financeiro desse dinheiro a gente considera que é pago de 36 a 40 meses”, avalia.

Como funciona a usina de investimento?

Uma usina de investimento é basicamente uma usina de energia solar com painéis fotovoltaicos. A diferença aqui é que, em vez de ser para gerar eletricidade apenas para uma residência , essa energia gerada pode ser distribuída onde houver as linhas da concessionária de energia elétrica que atua no Espírito Santo, por exemplo.

“É um tipo de venda por assinatura para o consumidor final, vendida 10% a 15% mais barata do que a convencional. A distribuição é feita no Estado todo se ele colocar na rede das concessionárias convencionais de energia elétrica que atuam no Espírito Santo”, explica.

É possível, no futuro, aumentar a capacidade da usina de acordo com a demanda Crédito: VP Solar/Divulgação

Para esse tipo de investimento a VP Solar administra desde a execução da obra até a venda da energia ao consumidor final. O prazo de instalação leva de 170 a 180 dias. O sócio-proprietário da VP Solar recomenda que seja reservada uma área de, pelo menos, 1,5 mil metros quadrados e que não seja em áreas em que o terreno é mais valorizado, para fazer valer o retorno do investimento.

“A gente recomenda, por exemplo, fazer no interior, no próprio sítio do cliente, pois a maioria de quem quer investir já tem um local específico. Além de ter o dinheiro e o terreno, é preciso que passe no local uma rede trifásica para viabilizar essa usina”’, acrescenta.

Ele também conta que é possível, no futuro, aumentar a capacidade da usina de acordo com a demanda. “O futuro é a energia solar. Para os próximos 10 anos, essa demanda deve aumentar de 80% a 90%. Então, quem chegar primeiro vai colher os frutos desse investimento”, aconselha.

Saiba mais

A energia elétrica gerada por painéis fotovoltaicos no país já corresponde a 19,5% da matriz elétrica do país Crédito: VP Solar/Divulgação

Usina de investimento

O que é: uma usina de energia solar em que a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos é vendida para terceiros em sistema de assinatura.

Quem pode investir: pessoas físicas e jurídicas.

Qual o valor mínimo: não há um valor mínimo para esse tipo de investimento, mas a VP Solar recomenda uma usina com geração média mensal de 13,5 mil kW/h por mês. Isso corresponde a um investimento de R$ 300 mil. Mas é possível investir valores menores. O retorno sobre o investimento é pago em até quatro anos.

Qual o retorno: rendimento mensal de aproximadamente 2,7% sobre o capital investido, rendendo, em média, 30% ao ano, com uma receita líquida de aproximadamente R$ 7,2 mil.

Como é comercializada a energia: a energia é comercializada para o consumidor final por meio de assinatura em qualquer parte do Espírito Santo que faça parte da linha da concessionária de energia elétrica que atua no Estado. para o consumidor, esse valor é interessante, pois chega com uma diferença de 10% a 15% a menos do que é pago pela energia elétrica convencional.

O que precisa: o recomendado pela VP Solar é que seja um terreno de 1,5 mil metros quadrados em áreas de baixa valorização imobiliária. A obra dura em torno de 5 meses.

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