Empresa capixaba de energia solar do ES planeja faturar R$ 100 milhões em 2024

Empresa capixaba é lider no segmento de painéis fotovoltaicos no Estado Crédito: VP Solar/Divulgação

A energia solar fotovoltaica tem se destacado entre as matrizes energéticas do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), desde 2012, o setor gerou mais de R$ 197,8 bilhões em novos investimentos. Para o CEO da VP Solar, empresa capixaba do segmento de painéis fotovoltaicos, Vinicius Allazio, esse mercado tem alto potencial de crescimento. Tanto que a empresa planeja, apenas para 2024, um faturamento recorde de R$ 100 milhões.

“O plano é expandir as fronteiras. Queremos ir para outros Estados do Sudeste e para o Nordeste e nos tornar, para esses outros mercados, o que somos dentro do Espírito Santo. Ainda em 2024, a nossa maior meta é atingir o faturamento de R$ 100 milhões em vendas no ano, e creio que conseguiremos”, pontua.

Vinicius Allazio conta que a empresa teve uma rápida ascensão no mercado desde a fundação, em 2020. Segundo ele, mais do que um mercado aquecido, o segredo para o sucesso foi ter como ponto de partida a proatividade e muito trabalho.

“A VP surgiu no meio da pandemia. Na época, eu tinha vontade de sair do ramo em que eu atuava e tentar algo diferente. Aos poucos, tive um olhar estratégico para analisar em qual mercado agir. Dei um tiro certeiro e trabalhei bastante. No primeiro ano, a VP faturou R$ 30 milhões e, hoje, fatura em média R$ 6 milhões a R$ 7 milhões por mês”, destaca.

Investimento que traz retorno

O CEO da VP Solar, Vinicius Allazio, afirma que o retorno do investimento feito pode ser rápido e os equipamentos são de longa durabilidade Crédito: VP Solar/Divulgação

Na avaliação do CEO, o grande diferencial da VP Solar é a qualidade dos produtos e serviços ofertados. Para Allazio, o investimento na instalação dos painéis fotovoltaicos "se paga” em pouco tempo e cada vez mais a sociedade tem entendido a importância de adotar a economia sustentável.

Vale destacar que, segundo o Portal Solar, a estimativa é que, em 2024, o Brasil terá, aproximadamente, 887 mil sistemas de energia solar conectados à rede instalados. Isso ajuda a promover uma economia significativa em comparação às distribuidoras convencionais e contribuir para a preservação ambiental do país.

A VP Solar também prevê uma garantia de serviços gratuitos de manutenção por até cinco anos e a eficiência das placas solares por até 30 anos. São mais de 120 profissionais, divididos em equipes entre técnicos especializados em montagem e instalação de painéis, representantes e parceiros estratégicos.

O plano da empresa capixaba é expandir os serviços para o Nordeste e para outras áreas do Sudeste Crédito: VP Solar/Divulgação

Para a instalação dos painéis solares, a empresa mobiliza engenheiros civis, eletricistas e agrônomos capacitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Com quatro anos de atuação, a VP Solar está presente em todo o Estado, além das regiões Norte do Rio de Janeiro e Sul da Bahia. “É dentro desses mercados que buscamos expandir a nossa atuação e nos consolidarmos para batermos a nossa meta mais ousada até aqui”, finaliza Vinicius Allazio.

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