Gordura é a grande vilã do esgoto entupido. Saiba como agir para evitar problema

Quando a gordura entra na rede, há vazamento de esgoto dentro de casa ou na rua, causando riscos de doenças e mau cheiro na comunidade. Veja como evitar transtornos

O “colesterol” do sistema de esgoto: rede no bairro Novo Horizonte, na Serra, recebe manutenção preventiva devido à obstrução por acúmulo de gordura proveniente de descarte irregular. (Vitor Gregório)

Rede de esgoto obstruída por causa do descarte irregular de resíduos é um grande transtorno coletivo. Esse problema, capaz de atingir comunidades inteiras, no entanto, pode ser evitado ou minimizado por ações individuais baseadas na conscientização, cada um fazendo sua parte. Você sabia, por exemplo, que a gordura é a principal vilã que entope tubulações e que a saída para esse gargalo começa dentro de casa ou do estabelecimento comercial ligado à rede?

A caixa de gordura é um item importante em residências, restaurantes, lanchonetes ou qualquer outro lugar onde há cozinha. O recipiente é empregado para armazenar o resíduo despejado. Porém, a ligação deve ser feita de forma correta para que não venha a prejudicar as redes de esgoto vizinhas. Ainda vale destacar que a limpeza da caixa deve ser feita periodicamente pelo proprietário ou um especialista.

Profissionais da Ambiental Serra fazem manutenção preventiva para desobstruir redes de esgoto . (Vitor Gregório)

Encarregado de campo da Ambiental Serra, Herildo Nepomoceno trabalha com as equipes responsáveis da empresa por fazer reparos necessários sempre que uma demanda é solicitada ou identificada. Ele conhece bem os problemas ocasionados pelo descarte irregular de gordura, um inimigo à “saúde” do sistema de esgotamento sanitário.

Todos nós sabemos qual o grande vilão para nós, seres humanos. Se ingerirmos muita gordura, com o colesterol, as veias podem acabar entupindo. Desse mesmo jeito, é a nossa tubulação da rede de esgoto. Com o tempo, a gordura acaba petrificando dentro da tubulação, causando a obstrução. No caso, temos que fazer um serviço mais pesado de manutenção preventiva. Herildo Nepomoceno • Colaborador da Ambiental Serra, parceira privada da Cesan no sistema de esgotamento sanitário na Serra

Nepomoceno também cita a areia proveniente de ligações irregulares da água de chuva, o lixo descartado de forma incorreta (como fraldas) e até os fios de cabelo como outros grandes vilões que provocam o entupimento da rede.

Herildo Nepomoceno, encarregado de campo da Ambiental Serra, destaca que é imprescindível fazer o descarte correto da gordura para não afetar o meio ambiente. (Vitor Gregório)

Moradoras dão o recado

O compartilhamento desses conhecimentos também tem a ver com educação ambiental, algo que a dona Lucineide Correia, de 52 anos, afirma seguir. Auxiliar de serviços gerais, a moradora do bairro Cidade Continental, na Serra, frisa que se preocupa em adotar as melhores ações, pois já viu de perto as dificuldades com o entupimento por despejo irregular de gordura em sua rua.

“Em relação à gordura, a pessoa tem que se conscientizar e não jogar o material na pia, em ralo de esgoto, porque isso entope tudo. Vai criando aquela crosta, aquela placa de gordura e vai tampando o esgoto”, ressaltou a moradora, enquanto via a equipe da Ambiental Serra atuar no seu bairro em mais um serviço de manutenção preventiva.

Lucineide Correia acompanha a equipe da Ambiental Serra durante manutenção preventiva. (Vitor Gregório)

Lucineide toma os devidos cuidados para não gerar transtornos tanto em sua rede de esgoto quanto nas redes de sua comunidade. “A gordura que sobra, eu coloco em um litro descartável, e as pessoas passam e pegam para fazer sabão. Na panela, passo um papel-toalha, tiro todo o excesso de gordura para depois passar o detergente e água morna para não ir para o ralo”, ensina ela.

Quem também se preocupa com o ambiente é Ysabella Cristina, funcionária de uma empresa de gelo e moradora do bairro Novo Horizonte. “Na minha casa, a gente separa a gordura, coloca em um galão de cinco litros e leva para uma mulher fazer sabão”, comenta.

Sobre o descarte irregular de gordura, Ysabella enfatiza que é importante evitar jogá-la em qualquer lugar, pois a prática inadequada polui a região e acaba gerando problemas para a comunidade no entorno.

Ysabella Cristina, com sua família, toma os devidos cuidados para evitar que a gordura gere problemas na rede de esgoto do seu bairro. (Vitor Gregório)

Reparos em redes de esgoto na Serra

A Ambiental Serra é acionada diariamente para realizar reparos em redes de esgoto na cidade da Serra. Para isso, são feitas manutenções preventivas com o propósito de desobstruir passagens de esgoto. Esse é um papel fundamental executado pela equipe, uma vez que garante que a rede de esgoto dos bairros volte a funcionar de maneira correta.

A gordura, quando lançada na rede de coleta de esgoto, gruda na tubulação, prende outros objetos e endurece. O material também entope a rede e causa vazamentos de esgoto dentro do imóvel ou na rua.

Agindo contra esses problemas, a Ambiental Serra também promove, desde 2018, o Programa Recicla Óleo, cujo objetivo é incentivar a prática da reutilização do resíduo. A cada um litro de óleo depositado nos pontos de coleta, o morador leva uma unidade de detergente líquido para casa.

Para evitar vazamentos

A rede de esgoto, tanto dentro de casa quanto a que passa pela rua, foi feito para levar o esgoto gerado dentro dos imóveis até a estação de tratamento. De acordo com informações da Ambiental Serra, 99,9% do esgoto é água, e 0,1% é matéria orgânica. Por isso, quando a gordura é jogada nessa rede, há vazamento de esgoto dentro de casa ou na rua, causando riscos de doenças e mau cheiro na região.

Com o intuito de evitar problemas à população serrana, a empresa realiza trabalhos constantes para garantir que a rede de esgoto das regiões funcione da melhor maneira. Para dona Lucineide, os serviços executados têm surtido efeitos positivos. “Um trabalho muito bom. Na rua de casa era sempre entupido. Eles chegam lá e fazem o trabalho. Realmente resolveu o problema. Ajuda muito”, frisa a auxiliar de serviços gerais.

Canal do contato

Em caso de dúvidas, transtornos, solicitação de serviços e/ou reclamações, a Ambiental Serra disponibiliza aos cidadãos um canal de contato direto para as ocasiões. Basta discar 115 para conversar com a equipe responsável.

Esgoto bruto tem lugar para ser tratado

Equipe da Ambiental Serra reunida na Estação Elevatória de Esgoto Bruto São Luiz, em Central Carapina, na Serra. (Vitor Gregório)

A manutenção preventiva não é a última jornada da equipe da Ambiental Serra. Um dos pilares para que tudo possa fluir normalmente são as estações elevatórias, que são uma espécie de central das redes de esgoto. Essas estruturas interligam as redes de esgoto de cada região.

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto São Luiz, em Central Carapina, na Serra, por exemplo, contempla toda a bacia de Carapina Grande, como Bela Vista 1 e Bela Vista 2.

Porém, as estações elevatórias também sofrem impactos do acúmulo de resíduos. Por isso, as equipes de manutenção precisam se deslocar até determinada estação para realizar os serviços de reparo. “A chuva e a coleta de resíduos podem obstruir a bomba e causar o assoreamento. Então, a gente identifica que é preciso fazer um trabalho preventivo na elevatória através do nosso sistema inteligente. Muita areia, por exemplo, é um problema”, destacou Djavan Vicente, encarregado da Ambiental Serra da Estação Elevatória de São Luiz.

Nesse ponto, com a obstrução de areia, por exemplo, a bomba da estação elevatória não recalca, ou seja, ela não bombeia para o lugar destinado. Mas a elevatória não pode ficar fora de operação, uma vez que corre o risco de extravasar para o meio ambiente. “Então, a gente retira a bomba e faz a limpeza do poço para que tudo possa fluir normalmente”, reforçou Djavan.

Dicas para ajudar a proteger a rede de esgoto

Retire toda a sobra de comida e de óleo de pratos, travessas e panelas antes de colocá-las na pia.

Limpe bem a louça com a ajuda de papel toalha, pois, dessa maneira, os utensílios vão para a pia sem resíduos.

Não descarte óleos e gorduras no ralo na pia.

Utilize garrafas PET para guardar o óleo usado e destine à reciclagem.

Quando fazer a limpeza da caixa de gordura

A cada seis meses, para caixas de gordura em residências.

De três em três meses, para as caixas localizadas em apartamentos.

Uma vez ao mês, em bares e restaurantes de pequeno porte.

Toda semana, em grandes restaurantes ou locais com muito uso de óleo ou gorduras.

Parceria público-privada com a Cesan A Ambiental Serra tem, desde 2015, uma parceria público-privada (PPP) firmada com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) a fim de realizar a implantação e a manutenção do sistema de esgotamento sanitário da Serra. Desde o início dos serviços, as duas empresas já investiram mais de R$ 605 milhões na concessão e construíram mais de 600 quilômetros de rede, estendendo o sistema para 1,2 mil quilômetros. Com isso, a cobertura de rede saltou de 58% para 92%, colocando a Serra no seleto grupo das 60 cidades do Brasil com 90% ou mais de esgoto tratando.

Vitor Gregório é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora do programa, Andréia Pegoretti.

