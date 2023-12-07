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Aos 467 anos, Serra segue investindo em saúde, segurança e educação para a população

A programação de aniversário começou na semana passada e segue até esta sexta (8), com missas, procissões e shows para celebrar a história e a cultura da cidade

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 17:41

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 dez 2023 às 17:41
Prefeitura da Serra
Serra comemora 467 anos de história nexta sexta-feira, dia 8 Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Berço do Congo, de um patrimônio diversificado e de uma identidade marcante, Serra está completando, neste mês de dezembro, 467 anos desde sua fundação. Como se esses motivos já não bastassem, a cidade conta com uma das maiores economias do ES, onde a inovação, a tecnologia e a qualidade de vida andam juntas em prol da população.
Serra também é a sede de uma das maiores festas de cunho popular e religioso do Brasil, o Ciclo Folclórico e Religioso de São Benedito, que se inicia sempre no segundo domingo de dezembro. Por isso, em comemoração ao aniversário da cidade, são 10 dias de missas, procissões, shows e outras ações da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur).
A novena de Nossa Senhora da Conceição começou na última quarta (29), na Igreja Matriz. Até esta quinta-feira (7), as missas estão sendo realizadas às 19h30.
Nesta sexta-feira (8), aniversário da Serra e Dia de Nossa Senhora da Conceição, vão ser realizadas missas durante todo o dia, além de procissão e show com Aline Brasil.
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, afirma que, apesar de ser jovem no crescimento econômico e populacional, Serra é uma cidade histórica, que começou com circuitos jesuítas, e ainda tem muito o que crescer.
“A expectativa para 2024 é continuar superando nossos desafios todos os dias para que consigamos dar ainda mais apoio a população, que precisa tanto do poder público. Saber que estamos no caminho certo dá a certeza de que, embora tenha muito trabalho pela frente, há também muito o que se comemorar”, destaca.

Confira os destaques da Serra nos últimos 12 meses

Com um PIB de R$ 25 bilhões, mais de 520 mil habitantes, mais de 150 escolas e creches e mais de 8 mil indústrias e 11 polos industriais, além de um núcleo voltado para a inovação, a Serra é a cidade que também é a que mais gera empregos no Estado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Saiba como andam as cinco principais áreas da cidade:
1 – Saúde
Desde 2021, a Secretaria de Saúde da Serra criou novos processos, revitalizou unidades de saúde e adquiriu novos equipamentos. Isso possibilitou entregas, como a inauguração do Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) e a ampliação da oferta dos serviços.
Vista aérea do Hospital Materno Infantil, importante centro de saúde da Serra
Vista aérea do Hospital Materno Infantil, importante centro de saúde da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Até outubro deste ano, foram investidos 21,54% dos recursos da Prefeitura da Serra em saúde, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige o mínimo de 15%. “Até o fim do ano, a previsão é de atingir R$ 286.324.707 em investimentos na área”, aponta Sérgio Vidigal.
Ainda em 2023, a sétima Unidade Regional de Saúde (URS) do município, em Valparaíso, será inaugurada para atender a região da Grande Laranjeiras, mas já foram entregues as unidades de São Diogo, cuja estrutura foi completamente reformada, e de Aroaba, que integra o território da Unidade Itinerante e atende a zona rural da Serra.
2 – Segurança
Emissão de alertas, reconhecimento facial e identificação de veículos com 95% de precisão são alguns dos recursos do novo sistema de videomonitoramento da Serra, o Olho Vivo. Cerca de 160 novas câmeras em pleno funcionamento foram espalhadas pelo município.
Além da modernização e inovação tecnológica, a gestão empenhou mais de R$ 7 milhões em equipamentos, como a nova central de videomonitoramento construída para somar forças aos 36 pontos do cerco eletrônico do Governo do Estado.
O sistema previne furtos, roubos e outros tipos de crime e otimiza a operação e a coleta de dados em uma rede de segurança integrada à instituições como Polícia Militar, Civil e Federal.
Já a equipe do Salvamar recebeu, aproximadamente, R$ 209 mil de investimento e ganhou novos pranchões de salvamento, pés-de-pato, flutuador life belt, máscaras, óculos de sol e protetor solar.
Em setembro, também foram abertas 150 vagas para Guarda Civil Municipal (GCM) para melhorar a segurança na Serra.
3 – Melhorias em obras
Vidigal também lembra que, em 2023, foi realizada a inauguração do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza. “Foi um investimento de R$ 68 milhões e incluiu 3,6 quilômetros de ciclovia que liga a avenida Eldes Scherrer Souza com a Copacabana e a Talma Rodrigues Riveiro”, complementando que isso vai permitir maior fluidez no trânsito na ligação entre Serra e Vitória.
O município também recebeu uma operação de crédito internacional para obras de infraestrutura pela primeira vez em 2023. O recurso, no valor de U$ 57 milhões, será captado pelo Banco dos Brics para ligar a Civit I e II com a BR-101, avenida Norte-Sul e a terceira via de ligação entre Serra e Vitória.
Outra obra é a execução do Binário da Norte-Sul, que visa aumentar a mobilidade urbana e melhorar a macrodrenagem da região de Jardim Limoeiro. A extensão da intervenção é de aproximadamente 19,5 quilômetros e engloba 41 ruas para transformar a via em mão-única no sentido Laranjeiras.
“Até o final de 2023, cerca de 66 quilômetros de vias terão recebido melhorias em drenagem e pavimentação. Até junho do ano que vem, o objetivo é entregar mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas pavimentadas e recapeadas. São mais de R$ 160 milhões aplicados para os investimentos nestas obras”, observa o prefeito.
4 – Educação
Além da inauguração de novas unidades, as escolas da Serra estão recebendo melhorias em suas instalações
Além da inauguração de novas unidades, as escolas da Serra receberam novos equipamentos e melhorias em suas instalações Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Dez unidades de ensino estão em construção no momento, um investimento na ordem de R$ 77,2 milhões, e outras escolas estão recebendo melhorias por meio de reformas e ampliações das instalações.
Entre outras novidades estão a garantia de oferta de atendimento educacional especializado para crianças e estudantes com deficiência e altas habilidades, a adoção de geração de energia solar em todas as 144 escolas do município em 2024 e equipamentos de aviso de risco conectado ao sistema de vigilância e videomonitoramento da Guarda Municipal da Serra para acionamento em tempo real, caso necessário.
5 – Inovação
Prefeitura da Serra
Serra é uma das maiores economias do ES Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Na avaliação do prefeito da Serra, o uso de Inteligência Artificial (IA) foi fundamental para as atualizações de processos na gestão municipal. “Oferecemos 300 serviços da Prefeitura de forma on-line, o que diminui o consumo de papel, agiliza o atendimento ao público, diminui as filas de espera e, ainda, atrai investimentos de fora”, sinaliza, citando alguns exemplos de iniciativas.
“Serra Digital” é o programa da Prefeitura que realiza a transformação digital do município. A ação resultou na redução de cerca de 85% no fluxo de pessoas no protocolo presencial, eliminando as filas de espera e agilizando a entrada de demandas
Outras conquistas na área são o laboratório de inovação “Serra Inova+”, que fomenta a cultura da inovação e da criatividade na administração pública, e a “Inova Serra”, o primeiro distrito de Inovação do Espírito Santo.
Para facilitar o acesso da população a tudo isso, 100 novos pontos de internet gratuita serão disponibilizados pela cidade nos próximos meses.
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