Vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.000

Oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior; cadastro deve ser feito no sites das empresas de recrutamento

Publicado em 17 de julho de 2019 às 20:18 - Atualizado há 6 anos

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

O estudante que quer ingressar no mercado de trabalho precisa ficar atento às vagas de estágio abertas nesta semana. Há oportunidades para alunos de ensinos médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1.000.









Ao todo, são mais de 160 vagas, sendo 129 no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), 12 no Super Estágios e 20 no IEL. Os interessados devem fazer o cadastro no site das empresas recrutadoras.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Vagas: São 129 chances de estágio para estudantes de Administração (36), ciências econômicas (10), ciências contábeis (15), recursos humanos (3), tecnologia em logística (8), ciência da informação (1), ciência da computação (2), tecnologia da informação (1), designer de moda (2), engenharia da computação (3), direito (2), sistemas de informação (5), engenharia de produção (2), fisioterapia (1), arquivologia (1), farmácia (1), pedagogia (3), designer gráfico (1), marketing (3), publicidade e propaganda (4), ensino médio regular ou EJA (1), técnico em administração (14), técnico em redes (1), técnico em informática (1), técnico em enfermagem (2), técnico em modelagem e vestuário (2) e técnico em logística (5).

Cadastro: www.ciee-es.org.br ou em uma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Super Estágios

Vagas: A oferta é de 12 oportunidades para estudantes do ensino médio e nível superior nos cursos de Pedagogia, Design, Comunicação Social, Administração, Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Letras, Ciências Contábeis e Marketing. Já para nível técnico, as chances são para Eletrotécnica, Segurança do Trabalho e Administração.

Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 900.

Cadastro: no site www.superestagios.com.br.

Iel

Vagas: São 20 vagas para alunos dos seguintes cursos: Técnico em eletrotécnica (6), técnico em mecânica (2), técnico em segurança do trabalho (2), publicidade e propaganda ou jornalismo (1), pedagogia (1), técnico em administração (2), administração (1), engenharia elétrica (1), administração (3) e sistema da informação/ ciência da computação ou engenharia da computação (1).

Bolsa: Varia de R$ 300 a R$ 1 mil.

Cadastro: no site sne.iel.org.br/es.

