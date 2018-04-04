Ufes seleciona professores substitutos com salário de até R$ 4,2 mil

As vagas estão distribuídas nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de oito professores substitutos com salário de até R$ R$ 4.241,05. As vagas estão distribuídas nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus.

Veja o edital. Os interessados devem se inscrever, até o dia 6 de abril, nas secretarias dos departamentos responsáveis pela oferta das vagas.

As oportunidades são para as seguintes áreas:

- Ciências Agrárias/Ciência do Solo (1), no campus de Alegre;

- Língua Francesa/Literaturas de Língua Francesa (1) e Ensino de Química/Ensino de Ciências (1) e Engenharia (1), no campus de Goiabeiras;

- Pediatria (3), no campus de Maruípe;

- Cálculo Diferencial e Integral/Geometria Analítica (1), no campus de São Mateus.

Com a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.552,08 para quem possui especialização e de R$ R$ 4.241,05 para quem possui mestrado. O salário para 20 horas semanais é de R$ 2.425,37 para quem possui especialização e de R$ 2.777,15 para quem possui mestrado.