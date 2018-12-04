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Inscrições abertas

Ufes contrata professor com salário de até R$ 9,6 mil

Interessados podem se inscrever no departamento que oferece a vagas, conforme data definida por cada um deles

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 14:59
Ufes contrata professor efetivo Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são quatro editais que totalizam cinco vagas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com o departamento.
A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato.
Edital nº 98/2018: Medicina/ Pneumologia (1) - até 14 de dezembro de 2018;
Edital nº 99/2018: Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) - até 18 de janeiro de 2019;
Edital nº 100 e 101/2018: Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) - até 28 de dezembro de 2018.
Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Ex
clusiva nos Centros de Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Naturais e da Saúde e Universitário Norte do Espírito Santo, nos departamentos de Clínica Médica, Ciências Fisiológicas, Química e Física, e Ciências Naturais.
Os interessados devem procurar os departamentos onde estão sendo oferecidas as vagas. A taxa de participação tem valor de R$ 250,00.
O concurso contará com Provas Escrita, de Aptidão Didática, de títulos e de plano de trabalho. As Provas Escritas serão aplicadas em diferentes datas, de acordo com o edital em que é especificado o cargo que o candidato é inscrito.

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