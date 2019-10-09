Oportunidade

TRT do ES abre seleção de estagiários com bolsa de R$ 830

Selecionados vão integrar cadastro de reserva e serão convocados conforme surgimento de vagas. Oportunidades são para áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Informática.

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 19:23 - Atualizado há 6 anos

Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES) abriu inscrições na última segunda-feira (07) para processo seletivo que vai receber até 1.201 candidatos a estágio. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 23 de outubro.

Os candidatos classificados integrarão o cadastro de reserva de estagiários do TRT-ES e serão convocados de acordo com as vagas existentes ou que vierem a surgir durante a validade da seleção. Todas as vagas serão para atuação em Vitória.

As vagas disponíveis neste seleção seletivo são para alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação das áreas de: Administração, Ciências Contábeis, Direito e Informática. Os critérios para a escolha estão no edital da seleção.

Os candidatos aprovados e convocados receberão o valor de R$ 830,00 referente à bolsa mensal. A jornada será de 20 horas semanais, limitada a seis horas diárias.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da organizadora do processo de seleção, a RBO Concursos. O endereço para se inscrever está neste link: www.rboconcursos.com.br/informacoes.php?c=385.

ERRAMOS

A primeira versão dessa matéria informava que seriam 1,2 mil vagas de estágio, com base em informação divulgada pela organizadora da seleção. Não é verdade. Serão recebidas até 1,2 mil inscrições para cadastro de reserva. As vagas serão preenchidas conforme a demanda.

