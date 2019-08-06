Home
Tribunal de Justiça do ES cria regras para contratar estagiários

Novos estagiários farão provas objetivas,entrevista e teste prático

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 13:39

 - Atualizado há 6 anos

Novos estagiários serão selecionados a cada dois anos Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) publicou nesta terça-feira (6), no Diário da Justiça, a regulamentação do processo de recrutamento e seleção de candidatos ao Programa de Estágio Remunerado. De acordo com documento, o processo seletivo terá caráter permanente e será realizado a cada dois anos ou em período inferior, conforme a necessidade da Administração, com formação de cadastro de reserva.

A partir dessa regulamentação, os estudantes passarão por avaliação de conhecimento, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório. Haverá ainda entrevista e teste prático relacionado à atividade do estágio. As inscrições serão gratuitas.

O edital trará o quantitativo de vagas modalidade (Graduação, Conciliação e Pós-Graduação), unidade organizacional (Judiciária ou Administrativa) e área de conhecimento, além das oportunidades destinadas a candidatos com deficiência e para os estudantes de universidades públicas, beneficiários do Fundo de Financiamentos Estudantil (FIES), Programa Universidade para Todos (Pouni) e cotas étnico-raciais (negros e pardos).

Além disso, o documento vai informar o período e a forma de inscrição; os documentos necessários à inscrição; o cronograma do processo seletivo; a forma de avaliação e critério de desempate; o conteúdo programático e os meios de impugnação e recurso.

O processo seletivo terá validade de 24 meses, a contar da data da homologação do resultado final do processo seletivo pela comissão examinadora permanente.

