Sine de Vitória começa a semana com 132 vagas de emprego

Sine de Vitória funciona na Casa do Cidadão, em Itararé Crédito: Marcos Fernadez/Arquivo

A semana começa com 132 vagas de emprego no Sine de Vitória para quem deseja trabalhar com carteira assinada. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

Entre elas estão 50 vagas para atendente de telemarketing, 10 para representante comercial autônomo, oito para porteiro e 14 para operador industrial. As vagas disponibilizadas na Agência Municipal do Trabalhador de Vitória fazem parte do Sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho e estão integradas com os demais Sines do Estado. O encaminhamento às vagas pode ser feito por qualquer Sine.

NOVO ENDEREÇO

A Agência Municipal do Trabalhador (Sine) de Vitória está funcionando em novo endereço. Desde terça-feira (3), o espaço foi transferido de Bento Ferreira para o Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé.

Segundo o gerente de Encaminhamento ao Mercado, Robson Brandão Neves, a mudança vai oferecer mais conforto e comodidade ao trabalhador que procura uma vaga de emprego ou orientação sobre o mercado de trabalho.

"O novo espaço facilita a mobilidade das pessoas que procuram o Sine, já que o endereço da Casa do Cidadão é bem conhecido na cidade. Além disso, o prédio possui acessibilidade para aqueles que têm alguma dificuldade física", explicou.

Confira as oportunidades

Nível Fundamental

Costureira em geral - 1

Cozinheiro geral - 1

Desossador - 3

Manicure - 2

Cortador, a mão - 1

Nível Médio

Atendente de telemarketing - 50

Motorista de caminhão - 10

Operador de empilhadeira - 10

Representante comercial - 1

Auxiliar de expedição - 17

Operador de mistura (tratamentos químicos e afins) - 7

Operador de retro-escavadeira - 1

Porteiro - 8

Fiscal de balanças - 1

Professor de inglês - 1

Operador de torno com comando numérico - 1

operador industrial (quimica, petroquimica e afins) - 14

Nível Superior

Analista fiscal (economista) - 1

Tecnólogo em design gráfico - 1