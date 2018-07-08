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Sine de Vitória começa a semana com 132 vagas de emprego

Entre elas estão 50 vagas para atendente de telemarketing, 10 para representante comercial autônomo, oito para porteiro e 14 para operador industrial

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 14:45
Sine de Vitória funciona na Casa do Cidadão, em Itararé Crédito: Marcos Fernadez/Arquivo
A semana começa com 132 vagas de emprego no Sine de Vitória para quem deseja trabalhar com carteira assinada. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Entre elas estão 50 vagas para atendente de telemarketing, 10 para representante comercial autônomo, oito para porteiro e 14 para operador industrial. As vagas disponibilizadas na Agência Municipal do Trabalhador de Vitória fazem parte do Sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho e estão integradas com os demais Sines do Estado. O encaminhamento às vagas pode ser feito por qualquer Sine.
NOVO ENDEREÇO
A Agência Municipal do Trabalhador (Sine) de Vitória está funcionando em novo endereço. Desde terça-feira (3), o espaço foi transferido de Bento Ferreira para o Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como Casa do Cidadão, em Itararé.
Segundo o gerente de Encaminhamento ao Mercado, Robson Brandão Neves, a mudança vai oferecer mais conforto e comodidade ao trabalhador que procura uma vaga de emprego ou orientação sobre o mercado de trabalho.
"O novo espaço facilita a mobilidade das pessoas que procuram o Sine, já que o endereço da Casa do Cidadão é bem conhecido na cidade. Além disso, o prédio possui acessibilidade para aqueles que têm alguma dificuldade física", explicou.
Confira as oportunidades
Nível Fundamental
Costureira em geral - 1
Cozinheiro geral - 1
Desossador - 3
Manicure - 2
Cortador, a mão - 1
Nível Médio
Atendente de telemarketing - 50
Motorista de caminhão - 10
Operador de empilhadeira - 10
Representante comercial - 1
Auxiliar de expedição - 17
Operador de mistura (tratamentos químicos e afins) - 7
Operador de retro-escavadeira - 1
Porteiro - 8
Fiscal de balanças - 1
Professor de inglês - 1
Operador de torno com comando numérico - 1
operador industrial (quimica, petroquimica e afins) - 14
Nível Superior
Analista fiscal (economista) - 1
Tecnólogo em design gráfico - 1
Tecnólogo em design gráfico - 1

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