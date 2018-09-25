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Jovens talentos

Sete empresas abrem vagas para jovens com salário de até R$ 6,8 mil

Há oportunidades na Vale, Nestlè, Honda entre outras. Exigência é se formar até dezembro de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 14:51

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 14:51

Vale está com inscrições abertas para 40 vagas Crédito: Vale/ Divulgação
Jovens recém-formados que desejam trabalhar em uma grande empresa devem ficar atentos. Sete companhias estão com processos seletivos abertos para a contratação de trainees. A remuneração pode chegar a R$ 6,8 mil.
Uma das seleções abertas é a da Nestlè. As chances são para diversas áreas de formação. Desde o ano passado, o processo realizado pela empresa segue um formato "às cegas", em que os gestores não têm acesso aos currículos dos candidatos até a etapa final, o que oferece maiores chances dos participantes mostrarem seu potencial ao longo das etapas.
O Banco Safra procura jovens de até 28 anos e recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2018 em diversos cursos. Ao final do programa, o trainee recebe um bônus de R$ 20 mil.
Confira as vagas abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições. 
CONFIRA AS SELEÇÕES
KRAFT HEINZ
Os interessados devem ter se formado entre dezembro de 2016, 2017 e 2018, com nível fluente em inglês.
Salário: não informado e benefícios
Inscrições: até 30 de setembro, no site eunakraftheinz.com.br
VIVO
São 30 oportunidades para jovens formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 em qualquer graduação.
Salário: não informado
Inscrições: até 30 de setembro de 2018, no site www.traineevivo.com.br
HONDA
A oferta é de 19 vagas nas áreas comerciais, administrativas e financeiras. Para se inscrever, é preciso ser recém-formado (até 2 anos) ou estudante do penúltimo ou último ano da graduação, com domínio da língua inglesa, de cursos como Administração, Ciências Econômicas, Psicologia, Ciências Sociais, Física, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Marketing, Engenharias, Ciência da Computação e Sistemas de Informação, entre outros.
Salário: não informado
Inscrições: até 3 de outubro, no site www.honda.com.br
BANCO SAFRA
A seleção é aberta a jovens de até 28 anos e recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2018 nos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Gestão Política, Psicologia, Relações Internacionais, Matemática, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação. É necessário conhecimento intermediário de inglês e disponibilidades para trabalhar em São Paulo.
Salário: R$ 6.800 e benefícios (R$ 20 mil de bônus no final do programa)
Inscrições: até 7 de outubro de 2018, no site www.traineesafra.com.br
NESTLÈ
A seleção é a aberta a jovens que estejam no último semestre da graduação ou formados a partir de dezembro de 2016.
Salário: não foi informado
Inscrições: até 17 de outubro, no site www.traineeconnect.com.br
PEPSICO
A oferta é de 15 vagas para jovens com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos seguintes cursos: administração, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia (todas), estatística, farmácia, informática, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, entre outras.
Salário: não foi informado
Inscrição: até 17 de outubro, no site www.bettha.com
VALE
A seleção oferece 40 vagas para formados em qualquer área entre julho de 2015 e dezembro de 2018
Remuneração: não informada
Inscrição: até 5 de novembro, no site www.vale.com

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