Sete empresas abrem vagas para jovens com salário de até R$ 6,8 mil

Vale está com inscrições abertas para 40 vagas Crédito: Vale/ Divulgação

Jovens recém-formados que desejam trabalhar em uma grande empresa devem ficar atentos. Sete companhias estão com processos seletivos abertos para a contratação de trainees. A remuneração pode chegar a R$ 6,8 mil.

Uma das seleções abertas é a da Nestlè. As chances são para diversas áreas de formação. Desde o ano passado, o processo realizado pela empresa segue um formato "às cegas", em que os gestores não têm acesso aos currículos dos candidatos até a etapa final, o que oferece maiores chances dos participantes mostrarem seu potencial ao longo das etapas.

O Banco Safra procura jovens de até 28 anos e recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2018 em diversos cursos. Ao final do programa, o trainee recebe um bônus de R$ 20 mil.

Confira as vagas abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.

CONFIRA AS SELEÇÕES

KRAFT HEINZ

Os interessados devem ter se formado entre dezembro de 2016, 2017 e 2018, com nível fluente em inglês.

Salário: não informado e benefícios

Inscrições: até 30 de setembro, no site eunakraftheinz.com.br

VIVO

São 30 oportunidades para jovens formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 em qualquer graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro de 2018, no site www.traineevivo.com.br

HONDA

A oferta é de 19 vagas nas áreas comerciais, administrativas e financeiras. Para se inscrever, é preciso ser recém-formado (até 2 anos) ou estudante do penúltimo ou último ano da graduação, com domínio da língua inglesa, de cursos como Administração, Ciências Econômicas, Psicologia, Ciências Sociais, Física, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Marketing, Engenharias, Ciência da Computação e Sistemas de Informação, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de outubro, no site www.honda.com.br

BANCO SAFRA

A seleção é aberta a jovens de até 28 anos e recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2018 nos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Gestão Política, Psicologia, Relações Internacionais, Matemática, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação. É necessário conhecimento intermediário de inglês e disponibilidades para trabalhar em São Paulo.

Salário: R$ 6.800 e benefícios (R$ 20 mil de bônus no final do programa)

Inscrições: até 7 de outubro de 2018, no site www.traineesafra.com.br

NESTLÈ

A seleção é a aberta a jovens que estejam no último semestre da graduação ou formados a partir de dezembro de 2016.

Salário: não foi informado

Inscrições: até 17 de outubro, no site www.traineeconnect.com.br

PEPSICO

A oferta é de 15 vagas para jovens com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos seguintes cursos: administração, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia (todas), estatística, farmácia, informática, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, entre outras.

Salário: não foi informado

Inscrição: até 17 de outubro, no site www.bettha.com

VALE

A seleção oferece 40 vagas para formados em qualquer área entre julho de 2015 e dezembro de 2018

Remuneração: não informada