Serra: atacarejo vai abrir 150 vagas de emprego

Serão abertas chances para cargos como caixa, açougueiro e repositor; cadastro no site

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2019 às 20:59

 - Atualizado há 6 anos

Oba Superatacado Crédito: Divulgação

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Isso porque o Oba Superatacado vai abrir uma nova loja no município da Serra com 150 chances para quem quer trabalhar com carteira assinada.

A previsão é de que a loja seja inaugurada em setembro. O diretor do Oba, Guilherme Vago de Oliveira, informou que o investimento será na ordem de R$ 10 milhões.

As oportunidades serão para cargos como açougueiro, caixa, repositor e para área de limpeza. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.superoba.com.br. O processo seletivo deve começar nos próximos dias.

A unidade vai funcionar na BR 101, dentro da C&C. A empresa tem outra unidade no município, que fica na ES 010. O grupo tem outras duas lojas, em Cariacica e Colatina.

