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Temporários

Serra abre seleção para cuidador de estudantes com deficiência

Interessados podem se inscrever até as 12 horas do dia 1° de março;  candidato precisa ter o nível médio, além de curso específico na área
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 fev 2021 às 14:36

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 14:36

Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Inscrições abertas para a seleção de cuidador na Prefeitura da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar cuidador de estudantes com deficiência. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva e os aprovados serão convocados conforme a necessidade da Secretaria de Educação do município.
O salário base é de R$ 998,07, mais complemento de R$ 41,93 e R$ 60, além de auxílio alimentação de R$ 350. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os contratos serão temporários. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio, além de curso concluído com carga horária mínima de 80 horas, específico na área de cuidador para estudantes com deficiência.
As inscrições podem ser feitas até as 12 horas do dia 1º de março, no site da prefeitura..
A seleção ocorrerá por meio de prova de títulos. A validade do processo seletivo vai até 31 de dezembro de 2021.
O cargo de cuidador tem como atribuições acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência, severamente comprometido no desenvolvimento das atividades rotineiras; escutar, estar atento às necessidades do estudante; auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; entre outras.

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