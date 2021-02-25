Serra abre seleção para cuidador de estudantes com deficiência

Inscrições abertas para a seleção de cuidador na Prefeitura da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar cuidador de estudantes com deficiência. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva e os aprovados serão convocados conforme a necessidade da Secretaria de Educação do município.

O salário base é de R$ 998,07, mais complemento de R$ 41,93 e R$ 60, além de auxílio alimentação de R$ 350. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os contratos serão temporários. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio, além de curso concluído com carga horária mínima de 80 horas, específico na área de cuidador para estudantes com deficiência.

As inscrições podem ser feitas até as 12 horas do dia 1º de março, no site da prefeitura.

A seleção ocorrerá por meio de prova de títulos. A validade do processo seletivo vai até 31 de dezembro de 2021.