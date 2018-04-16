Semana começa com mais de 700 vagas de emprego

Vagas são para profissionais que procuram emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

A semana começa com mais de 700 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem procurar uma das agências de emprego de todo o Estado.

Os candidatos devem levar os documentos pessoais. Os candidatos são encaminhados à entrevista de emprego de acordo com o perfil definido pelas empresas.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 258 vagas. De acordo com a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), há oportunidades para auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção destinadas a pessoas com deficiência. Também têm chances para nutricionista, técnico florestal, auxiliar de obras, garçom, motorista, entre outras.



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SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: Auxiliar de linha de produção PCD (20), balconista (2), designer gráfico (1), estampador (1), garçom (10), mecânico hidráulico (1), operador de máquina (1), promotor de vendas PCD (1) e técnico em eletrônica industrial (1).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Recepcionista (1), técnico em segurança do trabalho (1), estagiário de técnico em segurança do trabalho (1), auxiliar de pintura (2), pintor industrial (1), motorista (4), auxiliar de obras (29), montador de móveis (1) e encarregado de obras (4).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Apontador de pessoal (1), auxiliar de laboratorista de solos e concretos (8), auxiliar de limpeza PCD (1), copeiro (1), costureira de máquina industrial (30), cozinheiro (1), cozinheiro industrial (2), designer gráfico (1), laboratorista de solos e concretos (8), mecânico automotivo (2), mecânico de manutenção industrial (1), mecânico de manutenção em geral (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de refrigeração (1), operador de máquina (1), padeiro confeiteiro (1), técnico em enfermagem do trabalho (2), telhadista (1), vendedor interno (1) e vendedor projetista de móveis (1).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Almoxarife (1), assistente de acabamento (1), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de serviços gerais PCD (1), atendente de laboratório (3), atendente de lanchonete (1), chapeiro (1), estagiário de TI (6), mecânico automotivo (4), mecânico de máquinas (3), mecânico de refrigeração (1), nutricionista (1), operador de motosserra (20), office boy (1), técnico em informática (1), técnico em enfermagem (6), técnico em radiologia (4), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedora (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)