Sedu abre seleção para professores atuarem em cursos técnicos

Profissionais vão dar aula para alunos de cursos técnicos Crédito: Divulgação / Sedu

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores para atuarem nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). As regras da seleção foram publicadas nesta terça-feira (16) no Diário Oficial do Estado.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 18 de janeiro de 2018 até as 17 horas do dia 25 de janeiro, por meio do site www.selecao.es.gov.br . O processo seletivo contará com inscrição e comprovação de títulos.

De acordo com a Sedu, as vagas são para professores das áreas de: Administração, Agronegócio, Arquitetura e urbanismo, Artes, Ciências Contábeis, Design, Direito e Legislação, Economia, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, História, Língua Estrangeira (Inglês Técnico), Língua Portuguesa, Logística, Mecânica, Marketing, Matemática Aplicada, Meio Ambiente, Multimídia, Psicologia, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Tecnologia.

A remuneração para os profissionais selecionados podem variar entre R$ 1.982,55 e R$ 3.554,92 (25 horas), sendo estabelecidas de acordo com a formação/qualificação e também com a carga horária desenvolvida pelo profissional, durante a vigência do curso.

Os candidatos vão compor cadastro de reserva a ser utilizado em acordo com a necessidade identificada em atendimento às características e às especificidades dos cursos técnicos oferecidos.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec) tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.