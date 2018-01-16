Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sedu abre seleção para professores atuarem em cursos técnicos
Temporários

Sedu abre seleção para professores atuarem em cursos técnicos

Candidatos podem se inscrever de 18 a 25 de janeiro de 2018

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:05
Profissionais vão dar aula para alunos de cursos técnicos Crédito: Divulgação / Sedu
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores para atuarem nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). As regras da seleção foram publicadas nesta terça-feira (16) no Diário Oficial do Estado.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 18 de janeiro de 2018 até as 17 horas do dia 25 de janeiro, por meio do site www.selecao.es.gov.br. O processo seletivo contará com inscrição e comprovação de títulos.
De acordo com a Sedu, as vagas são para professores das áreas de: Administração, Agronegócio, Arquitetura e urbanismo, Artes, Ciências Contábeis, Design, Direito e Legislação, Economia, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, História, Língua Estrangeira (Inglês Técnico), Língua Portuguesa, Logística, Mecânica, Marketing, Matemática Aplicada, Meio Ambiente, Multimídia, Psicologia, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Tecnologia.
A remuneração para os profissionais selecionados podem variar entre R$ 1.982,55 e R$ 3.554,92 (25 horas), sendo estabelecidas de acordo com a formação/qualificação e também com a carga horária desenvolvida pelo profissional, durante a vigência do curso.
Os candidatos vão compor cadastro de reserva a ser utilizado em acordo com a necessidade identificada em atendimento às características e às especificidades dos cursos técnicos oferecidos.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec) tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados