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Secretaria do ES contrata 10 gestores de projetos temporários

Salário é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300; interessados podem se inscrever de 26 a 31 de janeiro. Contratos terão a duração de 36 meses

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 09:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jan 2022 às 09:16
A Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo (SEP) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 10 técnicos de nível superior temporários. Conforme o edital, o perfil do cargo é de gestor de projetos. O salário é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300. 
Para participar da seleção, é necessário ter formação na área de Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, graduação em área diversa com especialização ou ainda pós-graduação em área de Gestão e/ou Gerenciamento de Projetos. A carga horária é de 40 horas.
Estudo para concurso
Profissionais temporários vão atuar como gestor de projetos Crédito: Pixabay
O processo seletivo é composto das seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 26 de janeiro até as 17 horas do dia 31 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br. Só será aceita uma inscrição por CPF.
O profissional terá as seguintes atribuições:
  • Participar, acompanhar e fiscalizar as ações de execução, monitoramento e avaliação dos projetos; 
  • Organizar, atualizar e sistematizar dados e informações relacionadas ao acompanhamento da implementação das ações dos projetos por meio de indicadores e metas; 
  • Realizar a padronização dos processos de governança e gestão de projetos por meio de orientações, métodos e ferramentas; 
  • Prestar apoio ou organizar reuniões gerenciais com os atores envolvidos nos componentes dos projetos, com o objetivo de solucionar possíveis desafios relacionados à execução dos projetos; 
  • Elaborar relatórios, compilar informações e elaborar pareceres sobre os assuntos relacionados ao acompanhamento dos projetos;
  • Analisar, diagnosticar e avaliar programas, projetos e ações; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de sua competência; 
  • Realizar o monitoramento da execução das atividades conforme cronograma de trabalho e, quando necessário, propor soluções e ajustes para garantir sua eficácia e eficiência;
  • Manter atualizado material informativo de natureza técnica e administrativa, diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas pelo setor onde desempenha suas atribuições; executar trabalho de natureza técnica e administrativa pertinente a sua formação, compatíveis com sua área de atuação;
  • Estudar e acompanhar o orçamento e a execução físico-financeira de ações, projetos e programas sob sua responsabilidade; 
  • Participar da elaboração e execução de contratos e convênios; elaborar estudos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisão em processos de planejamento ou organização nos assuntos de sua área de atuação; 
  • Executar serviços de disseminação de informações, conforme o perfil de interesse público; elaborar fluxogramas, organogramas e gráficos das informações relacionadas aos projetos; 
  • Fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades da área/setor de atuação; 
  • Atuar de forma integrada com órgãos e entidades do Poder Executivo, em assuntos relacionados ao acompanhamento dos projetos; 
  • Executar outras atribuições direcionadas pela SEP relacionadas ao acompanhamento e monitoramento de projetos.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final. O contrato de prestação de serviço será firmado por um prazo de 36 meses.

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