Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado

Após solicitação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Justiça decretou a prisão preventiva de quatro pessoas — incluindo três guardas municipais de Vila Velha — por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).





Os agentes Iuri de Souza Silva (ex-comandante da Guarda), Renato Alexandre Messias e Antônio Nélio Jubini, mais Washington Luiz Machado Júnior, já estavam presos temporariamente, porém, pela nova decisão, vão ficar na cadeia por tempo indeterminado.





Os acusados eram investigados na Operação Telic, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Central) para desarticular os núcleos do PCV, que atuam na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.





Além das prisões, também em atendimento aos pedidos do MPES, a Justiça determinou a manutenção do afastamento funcional dos guardas municipais envolvidos, com suspensão do porte de arma, distintivo e acesso a sistemas institucionais, como medida cautelar voltada à preservação da instrução processual e à prevenção de novas irregularidades.