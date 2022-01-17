Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Atualização A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) revogou nesta quinta-feira (20) os editais 01, 02, 03 e 04 dos processos seletivos para a contratação de temporários. A pasta esclareceu que instabilidades técnicas viabilizaram o cancelamento. Novos documentos devem ser publicadas em outro momento.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo ( Sesa ) vai contratar profissionais temporários para atuar em cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, a pasta divulgou quatro editais de processos seletivos nesta segunda-feira (17), com salários que variam de R$ 1.149 a R$ 10.039.

O objetivo das seleções é preencher cadastro de reserva para a contratação emergencial. Por conta da pandemia da Covid, é vedada a participação de candidatos considerados do grupo de risco.

Secretaria de Estado da Saúde seleciona profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira

O edital nº 001/2022, prevê a contratação de médicos. O subsídio será de R$ 5.019,58 (20h), R$ 6.023,50 (24h) e R$ 10.039,17 (40h). Para o nº 002, a oferta é destinada a candidatos que tenham o nível superior. Neste caso, o salário varia de R$ 2.666,16 a R$ 4.599,12.

Profissionais que tenham níveis fundamental, médio e técnico podem se inscrever nas funções disponíveis no edital nº 003, com ganhos de R$ 1.149, R$ 1.889,72 e R$ 2.362,15.

Já o documento nº 004, tem chances para quem tem os níveis médio, técnico e superior. A remuneração é de R$ 1.889,72, R$ 2.362,15 e R$ 4.599,12, respectivamente.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 19 de janeiro até as 16 horas de 27 de janeiro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br . Será permitida apenas uma inscrição por CPF, com exceção dos candidatos para os cargos disponíveis no edital nº 001, que podem se inscrever em duas funções.

Os processos seletivos contarão com as seguintes etapas: inscrição e classificação, comprovação dos requisitos e formalização de contrato.

CONFIRA OS CARGOS

EDITAL N° 001/2022 – MÉDICOS

Médico

Médico alergista pediátrico

Médico alergista e imunologia

Médico anestesista

Médico cardiologista

Médico cirurgião geral

Médico clínica médica

Médico do trabalho

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrica

Médico geriatra

Médico ginecologia e obstetrícia

Médico hematologista e hemoterapia

Médico infectologista

Médico intensivista

Médico intensivista pediátrico

Médico intensivista neonatologista

Médico neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico ortopedista e traumatologista

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico psiquiatra

Médico radiologista

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

EDITAL N° 002/2022 – NÍVEL SUPERIOR

Administrador

Assistente social

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo (atendimento a pessoas com deficiências (síndromes e doenças raras)

Psicólogo

EDITAL N°003/2022 – FUNDAMENTAL/MÉDIO/TÉCNICO

Assistente administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Motorista

Técnico em enfermagem

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em laboratório

Técnico em órtese e prótese

Técnico em segurança do trabalho

EDITAL N° 004/2022 – LACEN