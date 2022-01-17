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Temporários

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade; interessados podem se inscrever de 19 a 27 de janeiro de 2022

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2022 às 12:18

Atualização

20/01/2022 - 5:00
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) revogou nesta quinta-feira (20) os editais 01, 02, 03 e 04 dos processos seletivos para a contratação de temporários. A pasta esclareceu que instabilidades técnicas viabilizaram o cancelamento. Novos documentos devem ser publicadas em outro momento. 
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai contratar profissionais temporários para atuar em cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, a pasta divulgou quatro editais de processos seletivos nesta segunda-feira (17), com salários que variam de R$ 1.149 a R$ 10.039.
O objetivo das seleções é preencher cadastro de reserva para a contratação emergencial. Por conta da pandemia da Covid, é vedada a participação de candidatos considerados do grupo de risco.
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde seleciona profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira
O edital nº 001/2022, prevê a contratação de médicos. O subsídio será de R$ 5.019,58 (20h), R$ 6.023,50 (24h) e R$ 10.039,17 (40h). Para o nº 002, a oferta é destinada a candidatos que tenham o nível superior. Neste caso, o salário varia de R$ 2.666,16 a R$ 4.599,12.
Profissionais que tenham níveis fundamental, médio e técnico podem se inscrever nas funções disponíveis no edital nº 003, com ganhos de R$ 1.149, R$ 1.889,72 e R$ 2.362,15.
Já o documento nº 004, tem chances para quem tem os níveis médio, técnico e superior. A remuneração é de R$ 1.889,72, R$ 2.362,15 e R$ 4.599,12, respectivamente.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 19 de janeiro até as 16 horas de 27 de janeiro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. Será permitida apenas uma inscrição por CPF, com exceção dos candidatos para os cargos disponíveis no edital nº 001, que podem se inscrever em duas funções.
Os processos seletivos contarão com as seguintes etapas: inscrição e classificação, comprovação dos requisitos e formalização de contrato.
CONFIRA OS CARGOS
EDITAL N° 001/2022 – MÉDICOS
  • Médico 
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico alergista e imunologia
  • Médico anestesista
  • Médico cardiologista 
  • Médico cirurgião geral
  • Médico clínica médica
  • Médico do trabalho
  • Médico gastroenterologista 
  • Médico gastroenterologista pediátrica
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologia e obstetrícia
  • Médico hematologista e hemoterapia
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico intensivista neonatologista
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico ortopedista e traumatologista 
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico radiologista
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista
EDITAL N° 002/2022 – NÍVEL SUPERIOR
  • Administrador
  • Assistente social
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro 
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico 
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo (atendimento a pessoas com deficiências (síndromes e doenças raras)
  • Psicólogo
EDITAL N°003/2022 – FUNDAMENTAL/MÉDIO/TÉCNICO
  • Assistente administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista 
  • Técnico em enfermagem 
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
EDITAL N° 004/2022 – LACEN
  • Técnico de nível superior I (com experiência em diagnóstico molecular)
  • Técnico de nível superior II (com experiência em triagem laboratorial)
  • Técnico de nível superior III (com experiência em micologia)
  • Técnico de nível superior IV (experiência em parasitologia)
  • Técnico de nível superior V (com experiência em gestão de almoxarifado
  • Técnico de nível superior VI (com experiência em gestão da qualidade)
  • Técnico de nível superior VII (com experiência em gestão pública)
  • Técnico de nível superior VIII (com experiência em bromatologia) 
  • Técnico em laboratório I (experiência em diagnóstico molecular)
  • Técnico em laboratório II 
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Assistente administrativo

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