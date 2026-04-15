Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Bairro Dom João Batista, em Vila Velha, onde adolescente teve o celular roubado por homem que pediu pra ser ver pela câmera do aparelho Crédito: Ramon Porto

Um jovem identificado como Daniel Emanuel Jesus Rodrigues Souza, de 22 anos, foi preso após roubar o celular de um adolescente, de 12 anos, na noite de terça-feira (14), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pediu o aparelho emprestado para a vítima sob o pretexto de verificar a própria aparência, alegando que tinha um compromisso. No entanto, assim que recebeu o celular, fugiu correndo.

O pai do adolescente conseguiu rastrear a localização do aparelho e encontrou o suspeito na Avenida Jerônimo Monteiro. Com o apoio de um policial penal que passava pela região, eles conseguiram abordar o jovem e recuperar o celular.