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Saúde

Prefeitura de Vitória divulga gabarito das provas do concurso

A seleção conta com 163 candidatos por vagas; quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 13:52

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 13:52

prédio da Prefeitura de Vitória Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Prefeitura de Vitória divulgou nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2019, os gabaritos das provas do concurso público da área da Saúde. Os exames foram aplicados no último dia 1º de dezembro.
Confira os gabaritos 
O candidato que não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br. Os candidatos aos cargos de nível superior farão também avaliação de títulos. 
A seleção visa preencher 151 vagas. Ao todo, foram recebidas 24.675 inscrições. O cargo com maior concorrência é o de técnico de enfermagem - 40 horas. Do total de participantes, 6.090 já estão eliminados por terem faltado aos exames. 
A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.
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