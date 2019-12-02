Prefeitura de Vitória divulga gabarito das provas do concurso

A Prefeitura de Vitória divulgou nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2019, os gabaritos das provas do concurso público da área da Saúde. Os exames foram aplicados no último dia 1º de dezembro.
O candidato que não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br. Os candidatos aos cargos de nível superior farão também avaliação de títulos.
A seleção visa preencher 151 vagas. Ao todo, foram recebidas 24.675 inscrições. O cargo com maior concorrência é o de técnico de enfermagem - 40 horas. Do total de participantes, 6.090 já estão eliminados por terem faltado aos exames.
A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.