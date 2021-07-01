Prefeitura de Vitória abre seleções para contratar temporários

No primeiro edital, há uma vaga para assistentes de Educação Infantil, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão atuar no apoio aos trabalhos pedagógicos realizados nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). O salário é de R$ 1.286,17, para 30 horas semanais de trabalho, com exigência do ensino médio completo e experiência de seis meses. O processo seletivo se dará por análise de experiência profissional comprovada.