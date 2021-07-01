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Níveis médio e superior

Prefeitura de Vitória abre seleções para contratar temporários

Oportunidades são para os cargos de assistente de Educação Infantil e bibliotecário; remuneração inicial varia de R$ 1.286 a R$ 2.965

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2021 às 16:32
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias Crédito: Jansen Lube/PMV
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2,9 mil mensais. Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.
No primeiro edital, há uma vaga para assistentes de Educação Infantil, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão atuar no apoio aos trabalhos pedagógicos realizados nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei).  O salário é de R$ 1.286,17, para 30 horas semanais de trabalho, com exigência do ensino médio completo e experiência de seis meses. O processo seletivo se dará por análise de experiência profissional comprovada.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do próximo dia 9 de julho, no site de seleção da prefeitura.
O segundo edital tem como objetivo contratar um bibliotecário para atuar nas escolas municipais. Também haverá a formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter como requisitos o curso superior em Biblioteconomia e registro profissional no conselho de classe. A carga horária semanal é de 40 horas e o salário de R$ 2.965,32.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico, das 8 horas do dia 5 de julho até as 23h59 do dia 14 de julho.

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