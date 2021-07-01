Prefeitura de Vitória abre seleções para contratar temporários

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2,9 mil mensais. Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.
No primeiro edital, há uma vaga para assistentes de Educação Infantil, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão atuar no apoio aos trabalhos pedagógicos realizados nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). O salário é de R$ 1.286,17, para 30 horas semanais de trabalho, com exigência do ensino médio completo e experiência de seis meses. O processo seletivo se dará por análise de experiência profissional comprovada.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do próximo dia 9 de julho, no site de seleção da prefeitura.
O segundo edital tem como objetivo contratar um bibliotecário para atuar nas escolas municipais. Também haverá a formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter como requisitos o curso superior em Biblioteconomia e registro profissional no conselho de classe. A carga horária semanal é de 40 horas e o salário de R$ 2.965,32.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico, das 8 horas do dia 5 de julho até as 23h59 do dia 14 de julho.