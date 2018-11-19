Prefeitura de Viana prepara concurso público com 187 vagas

Prefeitura de Viana prepara novo concurso com mais de 180 vagas Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 187 vagas, sendo 134 para área da Educação, 15 para Guarda Municipal e 38 para outras áreas. A expectativa é de que o edital de abertura do certame seja divulgado na semana que vem.

O anúncio foi feito pelo prefeito do município Gilson Daniel. O salário ainda não foi divulgado. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior.

Vamos realizar esse concurso ainda neste ano, em dezembro. É um compromisso nosso com o vianense e com a população, disse o prefeito.

Segundo a secretária de Educação, Esportes e Lazer, Luzian Belisario, além das 134 vagas, o concurso para a área da Educação contará com cadastro de reserva. Lembrando que essas vagas são para carga horária fechada de 25 horas, pontuou Luzian.

CONFIRA AS VAGAS

Auditor de Controle Interno

Vagas: 6

Requisitos: 2 para graduados em Direito, duas para Ciências Contábeis, 1 para Engenharia Civil e 1 para Administração. Registro no conselho de classe.

Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor

Vaga: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou Administração. Registro no respectivo Conselho de Classe.

Auditor Fiscal de Meio Ambiente

Vagas: 4

Requisitos: Graduados em Engenharia Ambiental, Engenharia Agrônoma e Engenharia Química. Registro no conselho de classe.

Bibliotecário

Vagas: 2

Requisitos: Graduação em Biblioteconomia. Registro no conselho de classe.

Auditor Fiscal de Postura

Vagas: 2

Requisitos: Graduação nas áreas de Direito, Engenharia Civil ou de Produção, Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis ou Administração. Registro no conselho de classe.

Auditor Fiscal de Obras

Vagas: 2

Requisitos: Graduação em Engenharia Civil. Registro no conselho de classe.

Auditor Fiscal de Tributos

Vaga: 5

Requisitos: Graduação em Direito, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Administração. Registro no conselho de classe.

Contador

Vagas: 4

Requisito: Graduação em Ciências Contábeis. Registro no conselho de classe.

Vagas: 3

Requisito: Graduação em Nutrição. Registro no conselho de classe.

Motorista

Vagas: 9

Requisitos: Ensino Médio Completo. Habilitação para condução de veículo, mínimo categoria D. Curso específico de acordo com a área de atuação.

VAGAS PARA EDUCAÇÃO

Educação Básica I (PEB) - I Educação Infantil

Vagas: 45

Educação Básica II (PEB II)  Ensino Fundamental Anos Iniciais

Vagas: 40

Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III)

Matemática

Vagas: 2

Língua Portuguesa

Vagas: 4

Inglês

Vaga: 1

Ciências

Vagas: 2

História

Vagas: 2

Geografia

Vagas: 1

Educação Física

Vagas: 6

Arte

Vagas: 6

Educação Especial

Vagas: 10

Pedagogo

Vagas: 15

VAGAS GUARDA MUNICIPAL

Vagas: 15