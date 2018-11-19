Prefeitura de Viana prepara concurso público com 187 vagas

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 187 vagas, sendo 134 para área da Educação, 15 para Guarda Municipal e 38 para outras áreas. A expectativa é de que o edital de abertura do certame seja divulgado na semana que vem.
O anúncio foi feito pelo prefeito do município Gilson Daniel. O salário ainda não foi divulgado. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior.
Vamos realizar esse concurso ainda neste ano, em dezembro. É um compromisso nosso com o vianense e com a população, disse o prefeito.
Segundo a secretária de Educação, Esportes e Lazer, Luzian Belisario, além das 134 vagas, o concurso para a área da Educação contará com cadastro de reserva. Lembrando que essas vagas são para carga horária fechada de 25 horas, pontuou Luzian.
CONFIRA AS VAGAS
Auditor de Controle Interno
Vagas: 6
Requisitos: 2 para graduados em Direito, duas para Ciências Contábeis, 1 para Engenharia Civil e 1 para Administração. Registro no conselho de classe.
Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor
Vaga: 1
Requisitos: Graduação nas áreas de Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou Administração. Registro no respectivo Conselho de Classe.
Auditor Fiscal de Meio Ambiente
Vagas: 4
Requisitos: Graduados em Engenharia Ambiental, Engenharia Agrônoma e Engenharia Química. Registro no conselho de classe.
Bibliotecário
Vagas: 2
Requisitos: Graduação em Biblioteconomia. Registro no conselho de classe.
Auditor Fiscal de Postura
Vagas: 2
Requisitos: Graduação nas áreas de Direito, Engenharia Civil ou de Produção, Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis ou Administração. Registro no conselho de classe.
Auditor Fiscal de Obras
Vagas: 2
Requisitos: Graduação em Engenharia Civil. Registro no conselho de classe.
Auditor Fiscal de Tributos
Vaga: 5
Requisitos: Graduação em Direito, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Administração. Registro no conselho de classe.
Contador
Vagas: 4
Requisito: Graduação em Ciências Contábeis. Registro no conselho de classe.
Vagas: 3
Requisito: Graduação em Nutrição. Registro no conselho de classe.
Motorista
Vagas: 9
Requisitos: Ensino Médio Completo. Habilitação para condução de veículo, mínimo categoria D. Curso específico de acordo com a área de atuação.
VAGAS PARA EDUCAÇÃO
Educação Básica I (PEB) - I Educação Infantil
Vagas: 45
Educação Básica II (PEB II) Ensino Fundamental Anos Iniciais
Vagas: 40
Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III)
Matemática
Vagas: 2
Língua Portuguesa
Vagas: 4
Inglês
Vaga: 1
Ciências
Vagas: 2
História
Vagas: 2
Geografia
Vagas: 1
Educação Física
Vagas: 6
Arte
Vagas: 6
Educação Especial
Vagas: 10
Pedagogo
Vagas: 15
VAGAS GUARDA MUNICIPAL
Vagas: 15
Requisitos: Ensino Médio Completo