Prefeitura de Santa Teresa abre 109 vagas para temporários

Candidatos farão prova objetiva no dia 7 de novembro Crédito: Freepik

Os profissionais vão exercer seus postos em carga horária de 25 a 30 horas semanais e terão salários que variam de R$ 1.071,51 a R$ 2.104,42 ao mês.

A seleção visa contratar profissionais temporários para os seguintes cargos:

Acompanhante Escolar (8)

Professor MaPA - Educação Infantil. Escolas Regulares (21)

Professor MaPA - Educação Infantil. Escolas Multisseriadas (2)

Professor MaPA - Educação Infantil. Escola de Assentamento (1)

Professor MaPB/Anos Iniciais - 1º ao 5º ano e EJA 1º segmento. Escolas Regulares (21)

Professor MaPB/Anos Iniciais - 1º ao 5º ano. Escolas Multisseriadas (2)

MaPA/MaPB - Educação Especial: Deficiência Intelectual/Mental, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual; Transtornos Globais do desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação (3)

Professor MaPA/MaPB - Arte. Escolas Regulares e Escolas Multisseriadas (4)

Professor MaPA/MaPB - Educação Física. Escolas Regulares e Escolas Multisseriadas (11)

Professor MaPB - Ensino Religioso (2)

MaPA/MaPB - Coordenador de Turno (6)

Professor MaPP - Pedagogo (4)

Professor MaPB - Língua Portuguesa (4)

Professor MaPB - Matemática (4)

Professor MaPB - Ciências (4)

Professor MaPB - Geografia (3)

Professor MaPB - História (3)

Professor MaPB - Língua Estrangeira (Inglês) (2)

Professor MaPB - Língua Estrangeira (Italiano) (4)

Professor MaPB - Língua Portuguesa

Professor MaPB - Matemática

Professor MaPB - Ciências

Professor MaPB - História

Professor MaPB - Geografia

Professor MaPB - Arte

Professor MaPB - Língua Estrangeira (Italiano)

Professor MaPB - Língua Estrangeira (Inglês)

Professor MaPB - Ensino Religioso

Para participar da seleção, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

As inscrições seguem até o dia 18 de outubro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da IDCAP . A taxa de participação varia de R$ 50 a R$ 60 e deverá ser efetuado até o dia 19 de outubro de 2021.