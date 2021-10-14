Prefeitura de Santa Teresa abre 109 vagas para temporários

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Educação. A oferta é de 109 vagas para cargos de níveis médio e superior. Também haverá formação de cadastro de reserva.
Os profissionais vão exercer seus postos em carga horária de 25 a 30 horas semanais e terão salários que variam de R$ 1.071,51 a R$ 2.104,42 ao mês.
A seleção visa contratar profissionais temporários para os seguintes cargos:
- Acompanhante Escolar (8)
- Professor MaPA - Educação Infantil. Escolas Regulares (21)
- Professor MaPA - Educação Infantil. Escolas Multisseriadas (2)
- Professor MaPA - Educação Infantil. Escola de Assentamento (1)
- Professor MaPB/Anos Iniciais - 1º ao 5º ano e EJA 1º segmento. Escolas Regulares (21)
- Professor MaPB/Anos Iniciais - 1º ao 5º ano. Escolas Multisseriadas (2)
- MaPA/MaPB - Educação Especial: Deficiência Intelectual/Mental, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual; Transtornos Globais do desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação (3)
- Professor MaPA/MaPB - Arte. Escolas Regulares e Escolas Multisseriadas (4)
- Professor MaPA/MaPB - Educação Física. Escolas Regulares e Escolas Multisseriadas (11)
- Professor MaPB - Ensino Religioso (2)
- MaPA/MaPB - Coordenador de Turno (6)
- Professor MaPP - Pedagogo (4)
- Professor MaPB - Língua Portuguesa (4)
- Professor MaPB - Matemática (4)
- Professor MaPB - Ciências (4)
- Professor MaPB - Geografia (3)
- Professor MaPB - História (3)
- Professor MaPB - Língua Estrangeira (Inglês) (2)
- Professor MaPB - Língua Estrangeira (Italiano) (4)
- Professor MaPB - Língua Portuguesa
- Professor MaPB - Matemática
- Professor MaPB - Ciências
- Professor MaPB - História
- Professor MaPB - Geografia
- Professor MaPB - Arte
- Professor MaPB - Língua Estrangeira (Italiano)
- Professor MaPB - Língua Estrangeira (Inglês)
- Professor MaPB - Ensino Religioso
Para participar da seleção, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.
As inscrições seguem até o dia 18 de outubro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da IDCAP. A taxa de participação varia de R$ 50 a R$ 60 e deverá ser efetuado até o dia 19 de outubro de 2021.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 7 de novembro de 2021. Eles também serão submetidos à análise de títulos. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.